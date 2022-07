Tres empresas renuncian a las obras adjudicadas del plan Rexurbe

Las obras del plan de Rexurbe se están encontrando con varios problemas sobrevenidos por diferentes cuestiones, por un lado la aparición de restos que podrían ser de la muralla medieval de la ciudad en uno de los solares en los que está previsto construir, por otro la renuncia de los inquilinos a los que se les habían concedido viviendas en el edificio ya concluido de la zona de Argüelles, lo que obliga a reiniciar el procedimiento de entrega a través del registro de demandantes de vivienda protegida. Ahora, la renuncia de dos empresas adjudicatarias de tres obras del Rexurbe –números 8 y 22-24 de Carmen Curuxeiras y Rastro 7– demora un proceso necesario de recuperación del barrio de Ferrol Vello. A esto hay que añadir, además, que la anulación del PERI ha ocasionado cambios en algunos de los proyectos.



Pero a la hora de buscar culpables, las administraciones autonómica y local se culpan mutuamente de esta situación.



Desde la Delegación Territorial de la Xunta en Ferrol, con Martina Aneiros al frente, se asegura que esa renuncia de las empresas a la realización de las obras ya adjudicadas se debe a “a demora de preto de ano e medio do Concello de Ferrol para a concesión das licencias urbanísticas correspondentes”.



Así, Aneiros lamenta esta situación y apunta que “as empresas non poden esperar tanto tempo a iniciar os traballos desde que se lles adxudica a obra por mor dun trámite administrativo que depende do Concello e que o está a empregar para entorpecer investimentos da Xunta”.



Tan solo un día antes, el Concello acusaba a la Xunta de reclamar las licencias sin que el IGVS hubiese pagado las tasas, algo que negó la delegada territorial asegurando que el pasado 14 de junio se le requirió a la Xunta el nombre de la adjudicataria y la dirección y ejecución de la coordinación de seguridad y se respondió el pasado día 5 “o que supoñía unha condición previa ao envío das tasas ao IGVS”, por lo que la demora no podría acharcarse a ningún impago.



Con respecto a las obras de Espartero y Rastro los retrasos se deben a la necesidad de adaptación de los proyectos a las condiciones urbanísticas actuales, tras la anulación del Plan Especial de Ferol Vello, explican desde la Delegación Territorial.



El Concello no duda en considerar que los retrasos se deben a la actuación de la Xunta, y en este sentido el edil de Urbanismo, Julián Reina, califica de “abraiante” que “despois de dicir que unicamente faltaban as licencias municipais para comezar os traballos , agora informan de que non poden dar o nome da empresa requerido porque van iniciar un novo procedemento de licitación”.



El área municipal de Urbanismo defiende sus plazos a la hora de otorgar permisos y asegura que se han ido solicitando requerimientos desde que se pidió la liciencia el 2 de febrero de 2021. En primer lugar –en relación al número 8 de Carmen Curuxeiras– el 10 de marzo se pidió un ajuste de proyecto a la normativa y una vez entregado y estudiado, se le dio el informe favorable en julio. Ese mismo mes se presentó el proyecto de sondaje que hubo que modificar y entregar de nuevo en noviembre y ya en enero de este año la Dirección Xeral de Partrimonio emitió el informe y el Concello lo recibió en febrero para, en marzo, dar el visto bueno. A 1 de junio solo quedaba pendiente el abono de las tasas y la entrega de documentación, alega Reina.



Plazos similares se han dado en las obras del 22-24 de Carmen Curuxeiras, donde además hubo que modificar la fachada y la distribución.