Tres centros municipales obtienen un pleno de aprobados en la ABAU

Los centros educativos del Concello de los que procedieron los alumnos examinados en la ABAU, que se celebró el pasado día 4 de este mes en el Campus Industrial, pueden presumir de tener un total de aprobados o acercarse en gran medida.



Entre los siete centros que imparten Bachillerato, los resultados de tres de ellos destacan en particular, ya que no obtuvieron ni un solo resultado no apto, una calificación que incluye a los alumnos que no se presentaron y a los suspensos.



Estos institutos del término municipal que presentan un 100% de aprobados son los IES Carvalho Calero, Catabois y Saturnino Montojo. En todo caso, hay que tener en cuenta que las cifras pueden incluir a aquellos estudiantes que se presentaron para subir la nota, de forma que les alcance para acceder a la formación universitaria preferida.



Siguiendo a esos tres centros, el Sofía Casanova tiene un 97,64% de éxito en la prueba, ya que de los 85 alumnos que participaron, la superaron 83. La clasificación continúa con el IES Canido, que hasta ahora contempla un único suspenso, según indican desde la dirección, por 5 centésimas, de los 18 que concurrieron.



Con una diferencia porcentual de menos de un punto, el Concepción Arenal cuenta con un 93,63% de aprobados, dado que de los 157 presentados, aprobaron 147. Por último, el Tirso de Molina tiene un 89,85% de exitosos, 62 alumnos, de los 69 examinados.