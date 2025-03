Tres actos (y otros dos más por la tarde) en el 10-M ferrolano

Tres actos, uno institucional y dos sindicales, se han sucedido en la mañana de este lunes en Ferrol para conmemorar el Día da Clase Obreira Galega, coincidiendo con el asesinato, a manos de la Policía franquista, de Amador Rey y Daniel Niebla, trabajadores de la antigua Bazán, el 10 de marzo de 1972.

El primero fue el institucional, con la presencia de todos los grupos políticos con representación en la corporación ferrolana, y también de las centrales sindicales, con la excepción de la CIG que, como ya había anunciado y lleva haciendo desde hace años, lo hizo en solitario.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, aseguró que esta jornada "foi e é" un día "significativo non só para a nosa cidade, senón tamén para toda Galicia". En su intervención frente al monumento de Juan Brage que recuerda aquella trágica mañana, el regidor incidió en que la "relevancia" de este acto "queda patente no feito de ser esta unha efeméride recoñecida por unanimidade no Parlamento de Galicia en 1997".

"A ofrenda floral de hoxe", añadió, "facémola en memoria de Amador e Daniel e tamén en recordo e recoñecemento de todos aqueles que onte, hoxe e mañá se esforzan e traballan con honestidade para conseguir unha sociedade mellor. O 10-M debe ser unha xornada de gratitude para todos aqueles que fixeron a súa achega para dotarmos dunha democracia baseada na liberdade e no dereito, tamén para conseguir unha cidade máis próspera, con máis emprego de calidade".

Después, con la sinfonía "Ferrol 1972" que el músico y compositor Juan Durán presentó hace tres años en el 50ª aniversario de los sucesos, los grupos políticos y las fuerzas sindicales realizaron la ofrenda floral.

Acto de la CIG

A las 12.00 estaba previsto el comienzo del acto de la CIG, que contó con la presencia de su secretario xeral, Paulo Carril, y la intervención del responsable comarcal de la central, Manel Grandal quien recordó que las movilizaciones de marzo de 1972 tenían por objetivo conseguir para Bazán un convenio propio, y ese mismo debate "estase a dar agora tras desas murallas", dijo, señalando al astillero, "grazas á insistencia da CIG".

Además, el secretario comarcal cargó contra los "sindicatos españolistas" por los "resultados do diálogo social que non só segue sen alcanzar o que establece a Carta Social Europea (el 60% del salario medio) no que respecta ao SMI, senón que, ademais, obriga a quen o percibe a tributar no IRPF".

Antes, Paulo Carril, secretario xeral del sindicato, había abundado en estos mismos argumentos, lamentando el contexto en el Estado, "cunha apoloxía da guerra e do incremento dos gastos militares que vén sumarse á situación crítica de carestía da vida desde o inicio da guerra da Ucraína", así como la "continuidade impenitente das sucesivas reformas laborais".

Carril explicó que es necesario poner encima de la mesa el SMI y la jornada laboral y calificó de "insatisfactorias" las medidas impulsadas "polo autodenominado goberno máis progresista da historia". Sobre la jornada laboral, la propuesta de la CIG es de 35 horas semanales, 2,5 menos que la del Ejecutivo. "Non supón ningún avance real tendo en conta que a maioría dos convenio colectivos xa recollen esta xornada de 37,5 horas e non se garante que, con esa flexibilidade que se propón, que a xente saia antes de traballar".

Apenas unos minutos después que se finalizase el acto de la CIG llegaba la manifestación organizada por CCOO, que salió de la puerta de Navantia. Amelia Pérez, secretaria xeral del sindicato en Galicia, aludió a José Saramago cuando decía que "hai que recuperar, manter e transmitir a memoria histórica porque, se non, se empeza polo olvido e remata na indiferencia". Ese es el motivo, dijo, por el que cada año las Comisiones Obreras "estamos en Ferrol recuperando a memoria para construír futuro".

Pérez puso en valor "o papel da clase obreira organizada" en "tempos turbulentos" como los actuales, "nos que a ultradereita campa ás súas anchas en moitos países, con risco claro de involución", ante el que "a clase obreira está chamada a xogar un papel determinante, a defender os dereitos conqueridos, a igualdade, a liberdade e a democracia".

Llegada de la manifestación de CCOO y UGT al monumento | Jorge Meis

Pérez se refirió a las personas que en el pasado lucharon por una sociedad mejor e instó a los presentes a "non fallarlles porque a súa loita pagou a pena" y a "seguir transmitindo esa memoria, o espírito do 10-M". Por su parte, el secretario comarcal de Comisiones, José Hurtado, señaló que los sucesos de 1972 "provocaron a convulsión do sistema dictatorial" y que el compromiso del sindicato "pola liberdade e a democracia adquiriu forma de conflito na Bazán, unha aspiración dos traballadores e traballadoras".

Hurtado lamentó el "continuísmo das políticas do Partido Popular en Galicia, cunha marcada carga ideolóxica e a entrada en fase terminal do diálogo social, que a Xunta estraga como fai coa sanidade, o ensino ou o idioma galego". Además, apuntó que el sindicalismo "debe ser un axente activo na resistencia" a las políticas "antisociais e belicistas".

Para esta tarde hay dos actos más. El primero, a las 19.00 horas en el Ateneo, es una jornada cultural organizada por Fuco Buxán y Memoria Histórica Democrática en la que se leerán poemas, y, a las 20.00, la salida de la manifestación de la CIG desde la sede comarcal del sindicato.