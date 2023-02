Trasladado al hospital con una fractura de cráneo un conductor accidentado en San Sadurniño

Un conductor tuvo que ser trasladado esta tarde al centro hospitalario de referencia tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico en el término municipal de San Sadurniño.



Tal y como informaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, como el cuerpo de Bombeiros do Eume, el incidente tuvo lugar escasos minutos antes de las dos de la tarde a la altura del punto kilométrico 13 del vial AG-64, cerca de la salida del mencionado concello. Al parecer el herido, que circulaba en sentido Ferrol en un Peugeot 206 plateado, perdió el control del vehículo y se salió de la carretera, golpeando violentamente el desnivel de terreno que rodea la márgen derecha de la carretera.



Según apuntó la central autonómica, fue un particular que transitaba también por la AG-64 quien dio la voz de alarma, aunque desde el 112 no se detalló si esta persona pudo detenerse para comprobar el estado del conductor. En cualquier caso, el Centro Integrado movilizó hasta el punto una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bombeiros do Eume y al servicio de Mantenimiento de Viales.



Fuentes del cuerpo de bomberos de As Pontes señalaron, asimismo, que a su llegada al lugar del accidente los profesionales del 061 ya estaban atendiendo al varón herido, que supuestamente se había fracturado el cráneo con el impacto. De este modo, tras esta primera asistencia, los bomberos serraron el chasis del turismo para retirar “en ángulo cero” al conductor por la parte trasera del turismo, tras lo cual fue trasladado de urgencia al centro hospitalario.



Una vez finalizada la operación y mientras la Guardia Civil regulaba el tráfico, la cuadrilla de Mantenimiento retiró el vehículo y limpió los restos de la calzada. El operativo, así como las labores de adecentamiento de la autovía, finalizaron apenas una hora más tarde.