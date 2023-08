Trasladada al hospital una persona tras ser atropellada en Ferrol

Una persona tuvo que ser trasladada esta mañana al centro hospitalario de referencia tras ser atropellada mientras cruzaba la carretera en la avenida Nicasio Pérez de Ferrol. Según señaló el 112, con datos provisionales, el incidente tuvo lugar sobre las 11.20 horas a la altura del número 8 de la avenida Nicasio Pérez, a escasos metros de la intersección con la carretera de Castilla.

Por causas que de momento se desconocen, dado que en el punto hay un paso de peatones pero se desconoce si el herido hizo uso del mismo, el coche arrolló a esta persona, que quedó tendida en el suelo, aunque no atrapada. En cualquier caso, los daños registrados en el vehículo, un Volkswagen Passat de color plateado, que terminó con la luna delantera destrozada, son una muestra de que el impacto fue considerable.

Hasta el punto se desplazó la Policía Local de Ferrol y una UVI móvil del 061 | Emilio Cortizas

Así, varios particulares alertaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, que movilizó hasta el punto una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (UVI móvil) y a la Policía Local de Ferrol. No obstante, desde la central autonómica se señaló que se desplazó hasta el lugar este vehículo por ser el más cercano, no por el estado de la persona herida, que por el momento se desconoce. Asimismo, también fueron alertados los Bomberos de Ferrol y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, aunque su presencia no fue necesaria.