Trasladada al hospital la ocupante de un vehículo tras sufrir un accidente en Ferrol

La tarde de hoy fue especialmente nefasta en las carreteras del término municipal de Ferrol, registrándose dos accidentes de tráfico casi en paralelo que se saldaron con, al menos, una persona herida. Según informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, los incidentes se produjeron en la parroquia de Doniños a las 17.19 y en el vial FE-13, a las 17.23 horas.



El primero de estos incidentes, como detalló la central autonómica, tuvo lugar a la altura del número 79 de la carretera de Valón –la DP-3608–. Al parecer un motorista perdió el control de su vehículo y se cayó del mismo, recibiendo el 112 el aviso directamente del sistema de seguridad de la moto.



Hasta el punto se desplazó la Policía Local y una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. No obstante, si bien al Centro Integrado de la Xunta no le constaba que el accidentado resultase herido, el hecho de que los funcionarios municipales no pudiesen aportar más información sobre el incidente parece indicar que finalmente sí sufrió lesiones por la caída y que tuvo que ser trasladado al hospital.



En cuanto al segundo accidente, tanto la Policía Local como el 112 precisaron que se trató de una colisión por alcance en la conocida como rotonda del Decathlon. En este caso una de las ocupantes de uno de los vehículos siniestrados presentaba heridas leves, por lo que se determinó su traslado al Juan Cardona de Ferrol.

Caída de cascotes



Por otro lado, los Bombeiros de Ferrol tuvieron que desplazarse esta tarde al barrio de A Magdalena para asegurar una vivienda tras detectarse la caída de algunos cascotes en la vía pública.



El incidente tuvo lugar poco antes de las cinco de la tarde a la altura del número 58 de la calle Galiano. Los restos, según detallaron fuentes presenciales, provenían del techo de una terraza que se habían desprendido y precipitado sobre la calle. Así, los profesionales accedieron a la vivienda y retiraron los restos de la superficie dañada