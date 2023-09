“El traje”, de Javier Gutiérrez, abre a programación cultural do outono

Javier Gutiérrez, Los Secretos ou Carlos Núñez son tres dos nomes propios que forman parte da programación cultural do Concello de Ferrol ata finais de ano. O edil de Cultura, José Antonio Ponte Far, presentou onte unha proposta que, asegurou, “xa estaba máis ou menos articulada por Eulen cando chegamos ao goberno” e que, con algúns retoques, permitirá ofrecer á cidadanía un cartel “variado e diverso”, tendo en conta, recoñeceu, a dificultade de “contentar a todo o mundo”. Ponte incidiu en que “como dixo un experimentado programador do concello veciño, o segredo está na mestura, e con ese espírito e nesa liña traballamos”.



Abrirá o outono cultural da cidade a estrea de “El traje”, coprotagonizada polo ferrolán Javier Gutiérrez. Neste caso haberá dúas representacións, o venres e mais o sábado da semana que vén (días 22 e 23).



En outubro haberá cinco propostas, ás que hai que engadir, precisou o concelleiro, outras actividades nas que o Concello colabora activamente coas entidades organizadoras, como as homenaxes a Xaquín Marín e ao Toxos e Froles, ou a programación Fóra do Mapa.

on se esqueceu Ponte Far do ciclo de teatro afeccionado Ferrol a Escena, que continúa todo o outono, que se completa con oito actos en novembro –con visitas como Los Secretos, o día 4; a ópera “Don Giovanni”, o 15; ou o monólogo de David Guapo, o 25– e outros tantos en decembro, con propostas como as do Ballet de Kiev (día 15), Carlos Núñez (17) e o espectáculo “Esfínter 3” dos humoristas Róber Bodegas, David Amor e Javier Veiga (27).



Ponte apuntou que a súa área xa traballa na programación do ano que vén e subliñou a súa intención de “falar cos grupos da oposición para que fagan tamén as súas achegas”.