La trágica historia de la ferrolana Aurora Rodríguez y su hija Hildegart llega esta tarde al cine Dúplex

La historia de la ferrolana Aurora Rodríguez Carballeira y su hija Hildegart, a la que asesinó en 1933, mientras la joven dormía, llega esta tarde (19.45 horas) a la pantalla del Duplex Cinema con la proyección de “A virxe roxa”, la última película de Marcos Nine.



La cinta, se mueve entre la animación (con voces de Antonio Durán “Morris”, Nerea Barros y María Vázquez), el cine de archivo y las entrevistas a expertos –entre los que destaca la historiadora ferrolana Rosa Cal–, para trazar un retrato de las protagonistas y el tiempo que les tocó vivir, cuenta con alguna de las primeras imágenes captadas en Galicia por el cinematógrafo, precisamente en la ciudad ferrolana en la que se crió Aurora.



La cinta reconstruye el relato vital de Aurora e Hildegart a través de una minuciosa selección de fragmentos de películas clásicas. Para ello, el equipo analizó alrededor de 2.500 archivos fílmicos, más de 600 horas de material para a partir de 423 películas montar plano a plano la obra.









Trabajo





“Foi un traballo fascinante de buscar a lóxica entre planos que non teñen nada que ver entre si. Incluímos entrevistas porque era moi importante que o documental fora narrativo e que contase a historia das dúas mulleres. Acompañamos de ilustracións porque permiten ver un percorrido temporal: vemos a Aurora de nena, de adolescente e xa de maior”, explica el director.



Fue la productora Amalia Mato, que llevaba tiempo pensando en hacer algo sobre esta historia, la que le propuso el proyecto a Nine. “De entrada xa me gustou e cando nos puxemos a investigar sobre a historia das dúas mulleres, pareceume fascinante que había partes do relato que podían chegar á actualidade”, dice el director.



Se refiere a temas como el del feminismo, la relación entre padres e hijos o el nacimiento del movimiento obrero, impulsado también por la revolución industrial.



La trágica historia de estas dos mujeres concluyó en 1933 con el asesinato de la hija por parte de su propia madre. La ferrolana había concebido a su hija con un claro objetivo: que pudiese convertirse en un referente para el resto de las mujeres. Tomó de forma extrema los posicionamientos de la eugenesia (corriente orientada al perfeccionamiento de la especie humana) y en esa dirección centró la estricta formación a la que sometió a Hildegart, convertida ya muy joven en un referente intelectual de la Segunda República por sus escritos sobre política, feminismo y educación sexual.



“Dentro do pensamento de Aurora é clave esa idea de que ela pode producir unha filla, non é que vaia ser nai, senón que vai producir un ser, que vai ter estes compoñentes xenéticos, que se vai educar desta maneira e que vai ter un destino fixado pola propia nai previamente. E penso que isto é unha das cousas máis fascinantes e máis terribles desta historia”, dice Nine.











Rosa Cal





El director destaca las intervenciones de la investigadora ferrolana Rosa Cal (autora de “A mí no me doblega nadie. Vida y obra de Aurora Rodríguez Carballeira”) y de Guillermo Rendueles en la película. “Son a base fundamental do principio da documentación do proxecto, esta xente que estudou a historia de Aurora e Hilegart e que teorizou sobre ela. No caso de Rosa, unha investigación exhaustiva que parte tamén de Ferrol e como era a cidade naquela época, e que para nós foi moi importante non só para ter unha cronoloxía do relato, senón para axudar en ambos casos a comprender a mentalidade de Aurora. Rosa e Guillermo nos axudan a entender ás persoas que hai detrás desta historia”, añade el director.



De Aurora, a Marcos Nine le sorprendió la radicalidad de sus pensamientos. “Leva as súas teses ata as últimas consecuencias, porque neste caso estamos falando de case unha carencia de humanidades con respecto á súa propia filla. Tamén esa idea da disciplina absoluta e o poder da educación”, concluye.



La sesión programada para esta tarde en los Duplex contará con la participación de la historiadora ferrolana Rosa Cal, que estará acompañada por los productores del film Chema Gagino y Amalia Mato. Todos compartirán un coloquio con el público.









Premios





La película “A virxe roxa” estuvo seleccionada en la Seminci de Valladolid y en el Festival Internacional de Cine de Uruguay e inauguró además la sesión de apertura de Novos Cinemas de Pontevedra. Ha conseguido también dos primeros premios, en el Blackboard International Film Festival de la India y en el DOCA de Argentina.