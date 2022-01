Tradicionales o estáticas, la magia de las cabalgatas y los Reyes Magos inundó la comarca

La ilusión de los más pequeños de la casa sigue ahí, intacta, por mucho virus que enturbie las fiestas navideñas. Y es que ayer se vivieron numerosas escenas mágicas en la comarca, donde algunos concellos mantuvieron las tradicionales cabalgatas, como fue el caso de Ferrol, As Pontes, Neda, Pontedeume, Ortigueira, Mugardos, As Pontes o Ares En otros municipios como Fene, Narón, San Sadurniño y Cariño, entre otros, los niños pudieron saludar a Sus Majestades, aunque no se desarrollaron los tradicionales recorridos de los séquitos reales y sus pajes por las calles.





Una de las cabalgatas más importantes de la zona, la de Ferrol, volvió a brillar ayer, pese a la lluvia, que irrumpió en mitad del recorrido, congregando a numeroso público, que se agolpó a lo largo de las diferentes calles, especialmente en la zona de Esteiro. La comitiva partió a las cinco de la tarde desde las inmediaciones del colegio La Salle, en Caranza, desde donde tomó las vías Avenida do Mar, Avenida de Esteiro, Rúa dos Irmandiños y Praza de Galicia. A falta de recepción, Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a los niños desde el balcón del Jofre, donde se puso el broche final a una cabalgata que no se metió en el centro para evitar aglomeraciones, que esquivó la lluvia y el frío para que los niños, los grandes protagonistas, pudieran disfrutar de una tarde mágica y llena de emoción.





En Neda, ni la lluvia impidió que Sus Majestades realizaran el recorrido previsto por las principales calles de la villa, que recorrieron en algunos momentos ataviados con chubasquero y paraguas.