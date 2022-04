Los trabajadores de Jardines denuncian que el Concello está vulnerando su derecho a la huelga

El conflicto laboral de los trabajadores del servicio de Parques y Jardines continúa recrudeciéndose. El último episodio de este enfrentamiento entre el personal de la UTE San José el Ejidillo y el Concello de Ferrol aconteció hoy, cuando la representación sindical del colectivo denunció que el consistorio estaba vulnerando su derecho a la huelga –activa desde el pasado lunes– al encargar a los trabajadores de Urbaser, concesionaria del servicio de recogida de basura, la limpieza de una serie de parques; una labor responsabilidad de Jardines.





El incidente, según detallaron fuentes sindicales y municipales, comenzó a primera hora de la mañana, cuando aparecieron notables cantidades de desperdicios en varios espacios verdes de la ciudad. La respuesta vecinal no se hizo esperar y en las redes sociales comenzaron a aparecer fotografías y quejas por la situación. Asimismo, tal y como detalla el comité de empresa del servicio de Parques y Jardines, cuando miembros del colectivo se encontraban colocando carteles de protesta por la ciudad pudieron comprobar cómo los empleados de Urbaser estaban solventando esta incidencia, lo cual se interpretó como una vulneración al derecho a huelga y una forma de “esquirolaje” forzado. Desde el consistorio, no obstante, se ha señalado que se trata de una respuesta a diversos actos de vandalismo detectados por toda la ciudad durante la noche.





Versiones enfrentadas

El origen del problema, los mencionados desperdicios, y la reacción a los mismos ha sido el detonante de esta nueva disputa. “Ni la empresa ni el Concello habían decretado unos servicios mínimos hasta el lunes”, explica Sindo Pena, portavoz del colectivo, al tiempo que señala que desde la Alcaldía se había decretado que “por emergencia, la concesión de otros servicios (...) se dedicaran a las labores de mantenimiento de jardines”. De esta forma, el colectivo “entiende” que “no existe emergencia, urgencia o riesgo sanitario”, dado que los residuos detectados “pueden ser los generados durante una noche de fin de semana”.





Desde el Concello, no obstante, la perspectiva es bien distinta. Fuentes municipales señalaron, en respuesta a esta denuncia, que durante la noche del viernes se detectaron los mencionados actos vandálicos “que consistieron en el vaciado de contenedores de residuos sólidos urbanos para esparcir estos en las áreas públicas”. Ante esta tesitura, apuntan, se alertó a la empresa responsable de la recogida de esta clase de desperdicios “y así atajar lo que podría convertirse en un problema de salubridad”. Desde el Concello se señaló, además, que también se han puesto en conocimiento de la Policía Nacional estos actos. En cuanto a la posibilidad de que sean restos de “botellón”, como elucubraron los trabajadores de Jardines, desde el Concello se asegura que la Policía Local no detectó ni un solo incidente de estas características durante la noche del viernes.





Los actos vandálicos, por otra parte, no se limitaron al arrojo de basura a la vía pública, sino que también se detectó que una o más personas vaciaron un bote de detergente en la fuente del Cantón de Molíns, provocando que, a causa de la presión de los chorros, el elemento urbano se llenase rápidamente de una espesa espuma jabonosa –lo que llevó al Concello a apagarla poco después del mediodía–.





Reacciones

Las reacciones ante esta situación no se han hecho esperar, comenzando por el propio colectivo en huelga, que por medio de un comunicado ha negado toda responsabilidad sobre los actos. ““Nuestra rotunda condena sobre cualquier conducta que suponga un matrato de nuestras zonas verdes”, aseveran los profesionales, desmarcándose de estas “y de cualquier intención de relacionar estos supuestos hechos con nuestro conflicto laboral”.





Por su parte, el grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) emitió un duro comunicado censurando la decisión de la Alcaldía, aseverando que “hai liñas vermellas que non deben ser en ningún caso sobrepasadas”, como los derechos laborales. Así, la formación asegura que, a raíz de esta situación “rompe calquera tipo de relación co goberno supostamente socialista encabezado polo señor Mato”, exigiéndole “convocar de forma inmediata” a los grupos municipales para dar respuesta “a esta agresión inédita na historia da democracia local”. De no ponerse en marcha los mecanismos pertinentes para solventar el conflicto, la formación solicitará en el pleno la dimisión del alcalde.





Finalmente, desde el comité de empresa de Urbaser se quiso trasladar un mensaje de apoyo a los trabajadores de Jardines, aseverando que los empleados de las brigadas de limpieza actuaron por orden de la compañía sin tener constancia de esta situación y que, de repetirse, se negarán a hacerlo aun a riesgo de ser sancionados.