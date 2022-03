Los trabajadores de jardines anuncian movilizaciones por la falta de contrato en vigor

La falta de un contrato en vigor para la prestación del servicio de parques y jardines –que lleva a cabo la UTE San José-El Ejidillo– no solo ha llevado a críticas políticas, al obligar a continuas aprobaciones de facturas en pleno, sino también de los trabajadores, que han visto como esta situación perjudica sus condiciones laborales.





El último compromiso adquirido por el ejecutivo de Ángel Mato fijaba en el primer trimestre del año la aprobación de un nuevo pliego de condiciones. Solo resta una sesión plenaria para que el plazo se extinga y desde la representación sindical de los trabajadores ya se ha anunciado que comenzarán movilizaciones a partir del día 1 de abril en el caso de que no se cumpla la palabra dada.





La falta de un contrato y el agotamiento de las prórrogas de este ha motivado continuas quejas de que no se incluyan en los trabajos zonas verdes que ya deberían formar parte del pliego, no se regulen las condiciones de trabajo o no se mejore el parque de maquinaria, entre otras cuestiones que, como denuncian desde la asamblea de trabajadores, “se refleja en la calidad del servicio de jardines de la ciudad de Ferrol y en el continuo deterioro de la calidad y seguridad en el trabajo”.





Desde la sección sindical de UGT denuncian un “castigo social para la plantilla” que después de años de espera parecía ver la luz en el 2020, cuando se abrió una mesa de negociación que se cerró con un acuerdo laboral y una vigencia de tres años. El acuerdo, sin embargo, estaba ligado a la tramitación del pliego de condiciones técnicas y en marzo de 2020 el gobierno se comprometió a “tramitarlo de inmediato”. Dos años después no se ha aprobado y el último anuncio ponía como plazo el primer trimestre de este año. Por eso, los trabajadores anuncian movilizaciones si este plazo vence sin nuevo pliego y para esto se reunirán con los portavoces antes del último pleno, previsto para el día 31.