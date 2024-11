Una trabajadora del Concello denuncia una agresión por parte de una ciudadana

El pasado lunes, día 4, pasadas las doce del mediodía, una trabajadora del Concello de Ferrol sufrió una agresión por parte de una ciudadana que se encontraba en el palacio consistorial realizando un trámite. Tal y como detalló el comité de empresa del Ayuntamiento, esta persona, que ya ha sido denunciada ante la Policía, empujó a la empleada tras ser increpada por su “comportamiento indebido” de cara al resto de personas que esperaban su turno.



Esta situación fue condenada este martes por la Xunta de Persoal y el propio comité, que exigieron al gobierno local que pongan en marcha las “medidas correctoras” necesarias para que no se vuelva a dar esta coyuntura –detallando, además, que no se trata de un hecho aislado–.

En este sentido, ambos organismos señalan el cambio de ubicación del área de Estatística, que ahora se encuentra junto al Rexistro Municipal, como una de las principales causas de esta agresión, incidiendo en que, por esta decisión, pueden llegar a congregarse entre 30 y 40 personas en estas dependencias. Respecto a este caso en concreto, la parte social señaló que coincidieron el último día para la solicitud de ayudas para los regalos de Navidad con un pico de trámites de padrones.

Críticas



Así, el comité y la Xunta de Persoal denunciaron que no se solicitaron “os informes previos” para certificar la idoneidad de esta ubicación; que no se tuvo en cuenta la opinión al respecto de los empleados afectados; y que no se llevaron a cabo las medidas correctoras señaladas por un servicio de prevención de riesgos ajeno al Concello, cuya actuación fue solicitada por ambos organismos de representación.



Asimismo, la parte social también cargó contra la edila responsable de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, a la que acusan de “nula empatía” y de “agravar o problema”, generando “malestar, desgana, desgaste, falta de motivación e o risco para a saúde do persoal”. Por otra parte, los sindicatos también censuraron las “instruccións arbitrarias e interesadas” por parte “dos máximos mandatarios”, asegurando que se altera “a orde de entrada dos expedientes”, de forma que se da “preferencia aos asuntos que políticamente interesan”.

Respuesta



Ante esta situación, el gobierno local expresó públicamente su apoyo a la trabajadora agredida, aseverando que, en el momento en el que se tuvo conocimiento de los hechos, se le ofreció la asistencia de los servicios jurídicos municipales, y que siempre se velará sobre la seguridad de los funcionarios.



De igual modo, en respuesta a las denuncias de la parte social, el Concello afirmó que se procederá a la apertura de un expediente para conocer los hechos denunciados, especialmente en lo relativo al funcionamiento del padrón y a las quejas recibidas por ello por parte de los ciudadanos. Esta medida será realizada por un instructor ajeno a estos hechos.

Depurar responsabilidades



Por último, el grupo municipal del BNG también expresó ayer su apoyo a la trabajadora. De igual modo, la formación que lidera Iván Rivas criticó las presiones y prácticas denunciadas por la parte social, exigiendo al alcalde, José Manuel Rey, que “proceda de inmediato a aclarar estes feitos”. Además, los nacionalistas adelantaron que los grupos de la oposición solicitarán una junta de portavoces.