Touriñán y Blanco no defraudan en la primera de las dos funciones en el Pazo da Cultura

Los actores Carlos Blanco y Xosé Antonio Touriñán llegaron a Narón ayer precedidos de un imponente éxito tras el inicio de la nueva gira de “Somos Criminais 3”, que arrancó este otoño haciendo disfrutar a miles de gallegos y tras el éxito cosechado en su primera gira con “Somos Criminais”, el espectáculo que “máis entradas vendeu na historia de Galicia con máis de 50.000 espectadores”, como apuntan desde la productora. En aquella primera gira ya arrasaron a su paso por el Pazo da Cultura, donde regresaron ayer y también esta noche para presentar la segunda ronda de esta puesta en escena en la que se profundiza de nuevo en la particular forma de ser los gallegos y si son ciertos o no los tópicos que envuelven a la población de Galicia.



Ayer todavía quedaba alguna entrada suelta por vender pero del aforo de 898 localidades se han distribuido para cada uno de los pases, el de ayer y el de hoy (20.30 horas), unas 870, la práctica totalidad de las dispuestas.



Quienes se acercaron a última hora de ayer para ver este espectáculo pudieron disfrutar con una puesta en escena completamente renovada, que cuenta de nuevo con la dirección de Tito Asorey y los hilarantes textos de José L. Prieto y los propios Carlos Blanco y Xosé Antonio Touriñán.



Para quienes quieran disfrutar de una de esas entradas sueltas que aún no se han vendido para cubrir el aforo pueden comprar los boletos en la web del Padrodado (www.padroadodecultura.es). Los precios de los tickets oscilan entre los 15 y los 18 euros.



La función la han visto ya 4.500 espectadores de Arousa, A Coruña, Ourense y Compostela.