Todos quieren ser Tadeo Jones tras la visita al nuevo arqueódromo de Ferrol

El arqueódromo que se ha creado al amparo de la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial de la UDC y el Concello de Ferrol y que se sitúa de forma permanente en el Centro Cultural Torrente Ballester recibió este viernes la segunda visita de escolares, en esta ocasión fueron los alumnos del CEIP Juan de Lángara, que no pudieron salir más encantados de las instalaciones. “Todos quieren ser arqueólogos cuando salen de aquí”, explica Lucía Brage, encargada de este espacio que busca acercar la arqueología a los alumnos de los centros que así lo soliciten.



Pese a que, como indica la responsable del arqueódromo, “la mayoría de sus referentes en este mundo son personajes de ficción como Indiana Jones o Tadeo Jones”, todos estuvieron muy atentos a las explicaciones y salieron muy satisfechos con los aprendido, pudiendo conocer a referentes reales de la arqueología y su contribución a la sociedad.



Brage explica que como el espacio de que disponen es reducido, solo pueden trabajar con grupos pequeños de unos 25 o 26 niños. En actualidad, al coincidir con la muestra Orixes II, sobre el Castro de Esmelle (excavación que promueve el Concello ferrolano), dividen a los escolares que los visitan en dos grupos, pasando unos al arqueódromo y otros a la exposición, que se encarga de guiar el profesor de la UDC y director de la cátedra, Juan Luis Montero Fenollós. Explica Lucía Brage, que de momento, mientras la muestra se exhiba en el Torrente, se hará así y que después uno de los grupos realizará talleres de escritura cuneiforme, algo que también “permitirá a los coles que decidieran regresar ver algo nuevo”, apunta.



En cada visita, de una duración aproximada de una hora y media, los escolares reciben primero una charla de unos quince minutos en la que se les habla “sobre la idea que tienen de la arqueología, la naturaleza de un yacimiento, cómo lo excavamos y por dónde empezamos, se trata en definitiva de dejarles claro que este es un trabajo en equipo, multidisciplinar en el que colaboran también fotógrafos, dibujantes, documentalistas, historiadores, etc., y eso es justo lo que pretendemos que hagan ellos, trabajar de forma colaborativa”. Así, una vez que ya conocen los pormenores del día a día de un arqueólogo y dónde van las piezas, una vez las localizan y extraen, pasan a la parte práctica “en esta fase ellos van excavando en nuestro arqueódromo poco a poco con un pincel y van encontrando piezas que proceden de épocas diferentes”. Una vez identificado el material encontrado se ponen en común todos los hallazgos y se analizan cuestiones como si hay restos carbonizados de madera y lo que eso podría significar así como si hay otros elementos que confirman una hipótesis, como si esos restos están cerca de otros pudiendo así saber si el fuego que quemó el elemento fue fruto de una hoguera o un incendio. Posteriormente se pasa al laboratorio con esa pieza y ahí es donde entre todo el grupo se examinan y se intentan recomponer piezas de cerámica, por ejemplo.



“Con ello pretendemos que sean capaces de ir identificando períodos cronológicos pudiendo definir si el yacimiento es castrexo, románico, etc.”, explica Brage, quien sostiene que los cursos para los que está enfocada la acción son sexto de Infantil y primero de ESO, porque ya tienen ciertos conocimientos de historia o arqueología

Asegura que siempre hay piezas que despiertan más interés entre los escolares, como un cráneo o las monedas. “Ver una moneda es sinónimo de un tesoro, y les encanta”, asevera. “No obstante, intentamos que tengan claro que en arqueología un tesoro lo es todo, porque todo puede aportar información muy importante”.



En definitiva, todos salen entusiasmados de las visitas, “unos quieren dedicarse a la arqueología, otros nos preguntan por las maldiciones de las películas y alguno considera que es un trabajo muy cansado, hay para todos los gustos”, explica Lucía Brage, quien asegura que intentan que se vayan con otra idea de lo que es la arqueología, conociendo a referentes reales de la profesión, grandes descubridores como Kathleen Kenyon y su método de excavación de Mortimer Wheeler en Jericó o Howard Carter, pero pese a todo, siguen con la imagen del arqueólogo heroico de la pantalla. Desde el arqueódromo seguirán trabajando para que los escolares de la zona “aprendan a leer lo que esconde la tierra, y no solo los grandes descubrimientos, que también, que sepan que esos hallazgos que realiza la gente común, con esos vestigios que vamos conociendo poco a poco son igualmente destacados”.

Arqueodromo 2



Esta museóloga y doctora en Protección del Patrimonio Cultural realizó su tesis doctoral sobre arqueología española en Oriente Próximo, no obstante, aunque espera hacerlo, todavía no ha podido trabajar sobre el terreno en un yacimiento. “No he podido estar en las excavaciones de Siria y a punto estuve de hacerlo en Israel, de hecho en mayo viajé hasta allí con Juan Luis Montero Fenollós impartiendo una serie de conferencias y la idea era visitar yacimientos y no pudo ser”. Sostiene que poder estar “in situ” tiene que ser muy emocionante para alguien que anhela mostrar lo que oculta la tierra, al igual que intenta hacer con los niños que cada viernes hasta junio.



Visitas

Las visitas al arqueódromo son para colegios inicialmente, pero dada la experiencia tan positiva que están teniendo y la altísima demanda existente, cubiertos hasta junio, les hace pensar en la posibilidad de abrir algún día más, aunque de partida parece complicado, o bien abrir ya una lista de espera para el curso que viene.



Para contactar con la responsable del arqueódromo del Centro Cultural Torrente Ballester se ha habilitado un correo electrónico (arqueodromo.ferrol@gmail.com) en el que es posible gestionar las visitas de escolares. Cabe destacar que en caso de ser necesario desde el centro facilitan también información para preparar las clases si los profesores de los centros así lo consideraran