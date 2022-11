El supermercado de proximidad, cada vez más alejado del centro de Ferrol

Ir a la compra se pone cada vez más cuesta arriba para los habitantes del centro de Ferrol, y no por la subida de precios, que también, sino porque la presencia de supermercados de proximidad sigue en descenso. Además, el mapa de estos establecimientos varía constantemente, lo que dificulta ser fiel a una cadena en concreto.



Al margen de la plaza de abastos, los residentes en el barrio de A Magdalena y el centro de la urbe no tienen muchas alternativas para comprar alimentación salvo el Supercor de la calle Dolores, el Día de la calle María esquina con Concepción Arenal, un Froiz en la calle del Sol o el Gadis de María, algo más próximo a la plaza de España y considerablemente alejado de domicilios como los del puerto. Con respecto al supermercado Día de María, en los últimos días hubo cierta preocupación entre sus clientes habituales tras cerrar las instalaciones durante unas jornadas para hacer pequeñas reformas. “No es el primer supermercado de esta cadena que se supone que cierra por obras y no vuelve a abrir”, explica M.T., vecina de la zona y clienta de este establecimiento. Afortunadamente, el negocio sigue operativo. No ocurre lo mismo con otros supermercados de la cadena que han ido cerrando en la ciudad, dejando paso a otros, en el mejor de los casos, o eliminando el servicio, como ocurrió con el Día de la calle del Sol, cuyo local sigue cerrado. También echaron el cierre otras tiendas de la firma en el Inferniño y Fajardo.



Esta reducción en el número de tiendas de Día en la zona responde a razones puramente “estratégicas”, como informan desde la cadena, cuyo desarrollo comercial está en continua revisión, de ahí el cierre de unos locales y la apertura de otros.



Por otra parte, cabe recordar que la presencia de esta cadena ha experimentado otra baja significativa con el cierre de la tienda de la calle Españoleto, haciendo esquina con la plaza de España. La diferencia en este caso es que el establecimiento seguirá ofreciendo una alternativa de compra para los habituales de esa zona de la urbe, ya que al mismo local se desplaza la firma Mercadona, que lleva desde el mes de junio acondicionando el bajo.



Con respecto a esta importante caída de la presencia de la cadena de supermercados Día en la zona, y con ello también la oferta en materia de alimentación en la ciudad, cabe señalar que Alcampo podría estar detrás de alguno de estos cierres, si bien desde la filial española de Auchan Retail solo confirman la existencia de un acuerdo alcanzado con el Grupo Día para la adquisición de 235 supermercados en todo el territorio nacional, incluida Galicia. “Estas tiendas se integrarán en la red de Alcampo –no parece ser el caso de ninguna de las de la ciudad, con locales ya ocupados por otras firmas o cerrados– reforzando la compañía allá donde está presente”, señalan desde la filial de Auchan.



Adiós a Canido

Otro cambio importante en el mapa de supermercados de Ferrol será el cierre y posterior traslado del Mercadona de Canido (Calle Alegre), que abrirá sus puertas el próximo 7 de noviembre en el bajo que ocupaba Maxi Día en la calle Españoleto y tras 16 años ofreciendo sus servicios en este lugar de la urbe naval, donde, curiosamente, fue el primer lugar en el que aterrizó la cadena valenciana de supermercados. Cabe precisar que en el barrio alto la oferta en alimentación es importante, con presencia también de un Froiz y un Gadis, de modo que los vecinos no se quedan desa-tendidos. No obstante, el Mercadona daba servicio también a habitantes de otras zonas de la urbe, porque ofrece una amplia zona de estacionamiento con el parking propio, un efecto reclamo importante en una ciudad como Ferrol.



Contrapunto

Un supermercado que incrementa su presencia en la zona es la Cooperativa de O Val, que abrió este verano su cuarta tienda en Fene. El establecimiento comercial ocupa un local que en su día fue de la cadena Familia y posteriormente de Froiz.



La cooperativa naronesa atestigua con esta nueva apertura su época de bonanza.