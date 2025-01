La suerte vuelve a Ferrolterra con un segundo premio y un tercero del Niño

La suerte volvió a sonreír esta mañana al área de Ferrolterra. Después del más de medio millón de euros que cayó en las comarcas de Ferrol y Ortegal en el Sorteo Extraordinario de Navidad, El Niño no decepcionó, aun con una cuantía más reducida.



En total se repartieron entre uno y dos boletos con un segundo premio (06766), en la administración de loterías Debuxo de Ferrol; otros tantos del tercero (66777) en la oficina La Bombonería de As Pontes; y, también del tercero, un número de momento desconocido en el bar O Gaiteiro de Ares, por lo que la cifra final se situaría por encima de los 200.000 euros.

Premio inesperado



“La verdad es que no me enteré de nada, lo descubrí cuando la gente me empezó a llamar”, confiesa Santiago Ramos, responsable del local situado en el número 281 de la carretera de Castilla. En su caso, explica, no se encontraba siguiendo el sorteo desde el principio al tener un establecimiento mixto, por lo que despacha en máquina y tiene menos contacto con los números que los clientes eligen.



Es precisamente por este motivo que no puede asegurar cuántos boletos del segundo premio repartió, pero cree que fueron “uno o dos”. “Al no tener la venta física yo no tengo forma de saber cuántos vendí”, detalla, bromeando que, al menos de momento, “nadie ha venido a decirme que ha ganado”. En cualquier caso, este profesional, que combina en su establecimiento trabajos artísticos con la venta de lotería, muestra su satisfacción con el premio, siendo la primera vez que lo reparte.

“Afiliados al Niño”



En el extremo opuesto se encuentra la administración La Bombonería de As Pontes, situada en la plaza del Hospital 11, donde su responsable, Adrián Vázquez, concluye que están “afiliados al Niño”. Y es que, desde que tomó el relevo de este establecimiento a finales de 2019, el lotero ya ha repartido dos primeros premios de este sorteo –en 2021 y en 2024–.

Adrián Vázquez y su familia en la administración La Bombonería de As Pontes | M.C.



“Aún no sabemos la cantidad porque estamos pendientes de que nos confirme la Delegación, pero como es por terminal creemos que [hemos vendido] uno o dos” detalla. Al igual que en el caso ferrolano, Vázquez tampoco sospecha quién o quienes podrían ser los agraciados en esta ocasión, pese a tratarse de un número tan especial “que siempre estamos pendientes y sufriendo por ver quién lo quiere, aunque al final son siempre los que tocan”, bromea.



En este sentido, los dos números agraciados en las comarcas de Ferrol y el Eume son, cuanto menos, inusuales, dado que por un lado ambos boletos contienen el 7 –y de hecho el tercer premio como parte de su terminación–, considerada una cifra de la suerte y muy demandada por los clientes; pero por otro los usuarios tienden a evitar secuencias seguidas, dada la percepción errónea de que es más complicado que “salga” un número repetido seguido. Curiosamente, esta superstición se dio en ambos boletos, en el segundo premio por duplicado –una pareja de 6 y dos números consecutivos, aunque a la inversa– y en el tercero, por triplicado –pareja de 6, trío de 7 y un 6 y 7 seguidos–.



No obstante, tener una gran variedad de números es parte de la estrategia ganadora de Adrián Vázquez, como señaló en 2021, explicando que optaban por la venta en terminal al permitir tener una mayor cantidad de boletos diferentes y así maximizar las posibilidades de entregar un premio.



En cuanto a los billetes vendidos en el municipio de Ares, los responsables del bar O Gaiteiro –avenida Saavedra Meneses, 2– durante la jornada de ayer no realizaron declaraciones a los medios, por lo que tampoco se ha tenido constancia inmediata de quién fue el ganador.

Ventas desiguales



Respecto a las ventas del sorteo del Niño, los loteros comparten experiencias desiguales. En el caso de la administración ferrolana, Santiago Ramos señala que este año fue “lento”, tanto en el celebrado esta mañana como en el Extraordinario de Navidad. “Yo tengo un punto mixto, por lo que se vende muy poquita en comparación con las administraciones integrales”, detalla, incidiendo en que incluso se han repartido menos décimos que en años anteriores para ambos sorteos.

Lotera responsable del bar cafetería O Gaiteiro de Ares | D.A.



En La Bombonería, por otro lado, sí que tuvieron buenas ventas gracias al “pellizco” que dejó en este mismo local el anterior sorteo –dos boletos premiados con un cuarto, de 20.000 euros cada uno–. “Siempre van bien, la verdad es que no nos podemos quejar, pero este año fue un poquito más especial” gracias a los 40.000 euros repartidos en el sorteo de Navidad.



En términos generales, las ventas de lotería este año aumentaron notablemente en Galicia. Según las estadísticas de Loterías y Apuestas del Estado, cada gallego gastó de media 82,51 euros para el Sorteo Extraordinario de diciembre, siete euros más que el año pasado (75,46) y casi diez por encima de las cifras estatales. En el caso de El Niño, el gasto es más reducido, situándose este año en los 19,37 euros, 1,17 por encima de la media nacional y 1,4 euros más que en 2023.



La siguiente oportunidad que tendrán los vecinos de Ferrolterra de apelar a la diosa Fortuna será el próximo sábado, día 11, con el Sorteo Extraordinario de Invierno, que repartirá un total de 105 millones de euros. Estos estarán repartidos en un primer premio de 150.000 euros al décimo; 30.000 para el segundo, 15.000 al tercero y 7.500 euros por cada boleto premiado del cuarto.