Subvención para Comuneiros do Chá, AVV de Esmelle y SGHN para preservar el patrimonio

La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes tres subvenciones nominativas para la preservación del patrimonio material e inmaterial y su difusión. Se trata de la Sociedade Galega de Historia Natural, que recibirá 40.000 euros, y de la AVV Valle de Esmelle y la Asociación Comuneiros do Chá, que percibirán 6.000 euros cada una.



Desde el ejecutivo municipal se destaca, en el primero de los casos, la larga trayectoria de la entidad ambientalista –desde 1979– en la conservación y divulgación del patrimonio natural de la comarca a través de actividades de todo tipo, publicaciones o piezas de exposición. En ese sentido, la ayuda deberá destinarse al mantenimiento y difusión de los bienes de la colección del Museo. “É o único equipamento destas características con que conta o Concello”, destacan desde el gobierno local, que añade que “o seu labor divulgativo, cultural, de formación, investigación e sensibilización en materia medioambiental e coidado do medio natural é un atractivo máis da cidade”.

Por su parte, la AVV de Esmelle dispondrá de 6.000 euros para seguir desarrollando el “Proxecto Esmelle”, que trabaja por la puesta en valor de la parroquia a través del patrimonio etnográfico “e o aproveitamento sostible dos recursos”.



Con la finalidad de seguir avanzando en la implementación de su proyecto “Recuperación dos Montes do Chá” ingresará 6.000 euros la Asociación Comuneiros do Chá de Brión, con la intención darle un impulso a la convivencia y participación de los vecinos y vecinas y, también, para recuperar “uns bens patrimoniais e recursos medioambientais para disfrute de todos os cidadáns”. “Como alcalde síntome orgulloso do importante traballo de recuperación que fan estas e outras entidades”, aseguró Rey Varela tras la Xunta de Goberno.