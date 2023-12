Sprint final en Ferrol para llegar al día 31 con la obra de San Francisco concluida

A las ocho de la mañana comienzan a sonar los pitidos de que la jornada ha comenzado y en San Francisco todo es perforar e introducir grandes conexiones de redes. Lejos quedan el inicio de la calle, suspendido por el hallazgo de restos medievales, y las “cataratas” que se generaron con los fuertes temporales del otoño.

La obra avanza a pasos agigantados y esta misma semana se colocaba ya la capa de firme entre la calle San Antonio y la calle Cruz (el callejón de acceso peatonal desde Espartero), si bien no se ha finiquitado totalmente ningún tramo desde San Antonio.



Paralelamente a la obra ascendente, ya está levantado todo el resto de San Francisco, con el fin de unir las conexiones bajo tierra desde la altura de la Orden Tercera. De todos modos, hay todavía mucho trabajo para poder completar el vial, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajos se dieron por iniciados en el mes de febrero del año pasado y diez meses después todavía continúan, aun cuando el plazo de ejecución inicial era de seis.



Pero las obras, a las que se ha imprimido un gran ritmo tras haberse demolido el edificio que amenazaba con venirse abajo (número 4), no pueden detenerse ni ralentizarse porque tienen una meta marcada, el próximo 31 de diciembre.



El motivo no es otro que la financiación en un 80% con fondos europeos del proyecto Edusi, que tiene fecha de caducidad. Incumplir esos plazos implica tener que devolver una cuantía económica que el Concello no puede ni quiere perder –más de 800.000 euros en el total de la obra–.

Menos de un mes por delante y una actuación en la mitad de la calle que requiere todavía completar el asfaltado, colocar las aceras y finalizar las conexiones.



Entre tanto, su “vecina”, la calle de la Iglesia, se ha puesto las pilas en las últimas jornadas, aun cuando es una obra municipal que todavía tiene un plazo de ejecución más amplio, que concluye en febrero, ya que se decidió reducirlo en dos meses.



El ejecutivo local, sin embargo, quiere que la Navidad sea más “accesible” para los visitantes y por eso se ha propuesto que la semana del 11 de diciembre el tramo entre Correos y la calle Rubalcava esté finalizado, a falta de los últimos remates. La manzana entre Coruña y Concepción Arenal lo estaría también para antes de las fiestas. Por eso, en los últimos días, más allá del continuo trabajo diario se ha ampliado la jornada de ejecución a horas nocturnas, algo por lo que no se ha optado en San Francisco.

En la misma carrera contra el tiempo se encuentra la obra de la plaza del mercado, también con fondos Edusi, que debe concluir el 31 de diciembre, aun cuando se ha anunciado ya su finalización en febrero, para poder incluir el ascensor de la cuesta de Mella.

Iniciada en el anterior mandato

Los trabajos en la calle San Francisco se han topado con varios problemas desde su inicio. El hallazgo de los restos arqueológicos de los que podría ser el origen medieval de la ciudad no sirvió para potenciar la zona sino para que solo se demorase, ya que finalmente fueron tapados y la obra siguió adelante. Posteriormente, hubo que proceder al derribo de dos pisos del número 4 de la calle porque la obra no podía continuar con el riesgo de derrumbe, y ahora el edificio no tiene esas plantas, aunque no parece haber concluido la intervención.



El edil socialista y exconcejal de Urbanismo, Julián Reina, acusó de “improvisación permanente” el desarrollo de estas obras y de las demás que se están ejecutando en la ciudad. Apuntó así que “aquellas obras en las que es necesario un empujón final para cumplir los plazos no se aceleran y las que no lo requieren, más que por una autoimposición del alcalde de reducirlas, doblan turnos sin tener en cuenta las molestias vecinales”.

Tránsito entre frágiles tablas superpuestas pese al continuo ir y venir

Cada vez se complica más la entrada en las viviendas de San Francisco, donde residen muchas personas de avanzada edad, que apenas salen ya a la calle. Quienes lo hacen deben caminar ente tablones superpuestos y endebles que se mueven con el peso de los peatones y que no se sostienen solo por los lados, uniendo espacios excavados para las instalaciones de servicios. Los locales de hostelería temen también por la integridad de sus clientes.