SOS Ferrolterra pide a la ciudadanía que participe en la manifestación a favor de la sanidad pública

Mañana jueves, el palacio consistorial de Ferrol acogerá el pleno ordinario del mes de marzo y, en consecuencia, los grupos de la oposición comienzan a presentar las diferentes mociones que se debatirán en la sesión. Así, ayer se dieron a conocer dos de estas propuestas: una conjunta de las tres formaciones en apoyo a las reivindicaciones del colectivo SOS Ferrolterra en favor de la sanidad pública, y otra de Ferrol en Común para mejorar la accesibilidad en las plazas de aparcamiento adaptadas de la ciudad.



Respecto a la primera, representantes de la entidad, acompañados de ediles del PSOE, BNG y FeC, ofrecieron una rueda de prensa en el Concello en la que instaron a la ciudadanía a participar en la gran manifestación convocada en Santiago el próximo día 6. Tal y como detalló Susana Alaniz, una de las coordinadoras comarcales de la plataforma, se pondrá a disposición de los vecinos de Ferrol un autobús para acudir a la protesta, mientras que en Narón ha sido el propio Concello el que ha fletado el vehículo para ir a Santiago.



“Queremos y necesitamos que esta manifestación sea mucho más grande que las anteriores”, afirmó la representante, acusando a la Xunta de “destruir la sanidad pública”. A este respecto, Alaniz afeó al gobierno autonómico su solicitud de “paralizar” la acción reivindicativa, “porque la gente está muy contenta” con este servicio, “cosa que, por supuesto, nos negamos”.



“Nosotros lo que estamos pidiendo es una mejora en la atención primaria y hospitalaria y una mejor sanidad pública”, incidiendo en que el colectivo rechaza la privada al ser “de peor calidad” y recordando que recientemente se han presentado denuncias por parte de profesionales “a los que se les prohíbe utilizar medicamentos caros”. De igual modo, la representante detalló los múltiples problemas que presenta el actual sistema gallego, instando al mismo tiempo a los vecinos a rechazar la modalidad de consultas telefónicas.

Plazas adaptadas



Una vez finalizó la rueda de prensa, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, y la edila Nerea Purriños, acompañados de José Díaz Acebedo, tesorero de la asociación Grupo Diversidade Funcional, celebraron un segundo encuentro con los medios para presentar su moción para la mejora de la accesibilidad en las plazas de aparcamiento adaptadas de la ciudad naval.



“Falamos moitas veces no pleno da accesibilidade, todo o mundo aproba todas as medidas que se adoptan, pero logo á hora de executalas temos unha grande eiba nesa materia”, lamentó Suárez. En este sentido, el portavoz señaló que, durante su mandato, se impulsaron cuatro planes de mejora de pasos de peatones y que en el siguiente, con Ángel Mato al frente, se realizó otro, pero que no se llegó a ejecutar, mientras que en el presente no se ha acometido por un “defecto de contratación”.



De este modo, la propuesta de FeC busca visibilizar “o problema que ten a normativa para adaptarse aos avances técnicos e tecnolóxicos que favorecen a mobilidade das persoas con especial dificultade”, concretamente el espacio de 1,5 metros que se reservan en la parte trasera de los vehículos adaptados. Los nuevos ingenios, detalló, requieren de un mayor espacio. Así, Suárez apuntó a que, a día de hoy, las obras nuevas sí se consultan con las entidades de afectados, pero no las antiguas, que tampoco cuentan con un acceso a la acera.



Para ilustrar la problemática, Díaz Acebedo mostró con su propio vehículo en la calle Igrexa los problemas que un usuario de estas plazas reservadas tiene para salir de su vehículo con la silla y abandonar la calzada.