Solidaria lucha contra el párkinson desde las butacas del teatro Jofre

El Teatro Jofre vivió en la tarde de este jueves la primera gala que organiza la asociación Párkinson Ferrol en la ciudad, un llamamiento a la solidaridad que ha tenido una gran acogida por parte de la ciudadanía. El evento daba comienzo a las siete de la tarde y contó con un variado programa de actuaciones, sorteo de regalos y una puja solidaria para hacerse con la pieza más destacada de la velada, una camiseta firmada por todos los jugadores del Racing de Ferrol.



El presidente de la entidad de párkinson, Óscar González, quien asumió hace unos meses la complicada labor de dar impulso a la asociación, ha trabajado muy duro en colaboración con personal del centro para dar vida a esta gala con la que se ha buscado lograr financiación para mejorar las instalaciones del centro, en las que hace falta una renovación completa, y también dotarse de nuevo equipamiento para el servicio de fisioterapia, una herramienta fundamental en el tratamiento de las patologías asociadas al párkinson y del que hacen uso los socios de la entidad.



La gala, presentada por el artista Dani Ríos, contó con las actuaciones solidarias del Real Coro Toxos e Froles; May Dance Studio, Estudio Danza Paloma, la artista Solomia Savchuk; Los Culpables; Malditos Pendejos y Shug R Band. Asimismo, se sortearon regalos por cortesía del salón de peluquería y belleza Marina Allegue; Eroski y láminas del artista Juanlu Nacha.



El presidente de la asociación valoraba al término de la gala el apoyo recibido de todos los bailarines y artistas y de la gente que colaboró con la causa haciendo donaciones en los dos números de cuenta habilitados para la ocasión.

“A verdade é que non podemos estar máis contentos, o Jofre estivo cheo, ata o galiñeiro, todo foi perfecto, os bailarines, os músicos, todos de dez, non podo decir outra cousa”, aseveraba al término de la gala el presidente de la asociación Óscar González, quien añadía que todavía no podían hacer una valoración del dinero recaudado pero se iban de Jofre con las mejores sensaciones y agradecidos por la respuesta de los ferrolanos.