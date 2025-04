Los socialistas solicitarán al pleno que se baje el precio del SAF para las rentas más bajas

El grupo municipal socialista acusa al gobierno de Rey Varela de “afogar ás persoas dependentes que son usuarias do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), incrementando os prezos de forma intolerable con novo contrato recentemente asinado”, afirma la concejala socialista Eva Martínez Montero.



Sostienen desde las filas socialistas que “esta suba no prezo por hora do servizo repercute nas persoas usuarias, no caso de libre concurrencia de forma especialmente sangrante, posto que se trata dun servizo que asumen fundamentalmente o Concello e as persoas usuarias”.



La edila puso como ejemplo que “unha persoa que viña recibindo o servizo por 3,45 euros á hora, o que significa que está na franxa de capacidade económica inferior a 800 euros ao mes, pasará a pagar 4,59 euros por hora, o que se traduce nun incremento do 33%”, afirmó Martínez Montero, quien considera “inasumiblepara moitas persoas, sobre todo, cando estamos a falar do colectivo máis vulnerable da sociedade como os maiores dependentes”, advierte.



Martínez también recuerda que en los primeros 100 días de mandato popular, el alcalde anunció una rebaja del SAF del 50%.

“Pois case dous anos máis tarde, non só non baixaron os prezos, senón que subiron, mesmo en máis dun 30% para rendas baixas”, apuntó.



Por otra parte, Eva Martínez también criticó la “escasa implicación da Xunta de Galicia achegando unicamente 12 euros por hora, cando o prezo actual case chega aos 24 e, por tanto, afoga a administración e administrados nun servizo que lles compete”, aseveró, al tiempo que añadió que “é unha mágoa que a administración de Rueda, que vende a bombo e platillo os investimentos en macroproxectos, non invista en servizos básicos da nosa cidade, que son os que melloran a calidade de vida dos veciños”.



Por todo esto el grupo socialista llevará a pleno esta cuestión con vistas a “acadar unha baixada dos prezos do SAF a través dunha ordenanza que garanta mesmo a gratuidade do servizo para as rentas mais baixas”.

Sobre este asunto habló Rey Varela al ser preguntado tras la Xunta de Goberno Local e indicó al respecto que “non hai ningún tipo de intención política neste asunto.... non se tocou ningún tipo de regulación, xa que non lle corresponde ao Concello... o que hai é unha actualización de prezo como consecuencia dunha nova licitación”.