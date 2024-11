Los socialistas reclaman la ejecución de la obra del ascensor del Cantón de Molíns

El grupo municipal socialista ha reclamado en la comisión de Urbanismo información acerca del estado de tramitación en el que se encuentra el proyecto que se había anunciado para la obra de instalación de un ascensor en el parking subterráneo del Cantón. La respuesta, según explican desde la formación que lidera Ángel Mato, se limitó a indicar que “se estaba estudando o procedemento para a instalación”.



Así las cosas, el grupo municipal del PSOE recuerda que el 15 de agosto del año pasado, el alcalde anunciaba ya la inclusión de una partida para ejecutar este proyecto y ha pasado un año y medio sin que se haya vuelto a hablar del tema. “Non só non executaron a obra, senón que non contan co proxecto nin teñen claro o procedemento administrativo axeitado para facer realidade esta necesidade”, apuntan. Por eso, el edil Julián Reina no dudó en definir al ejecutivo como “chapuceiro e errático” al declarar que “non sabe nin por onde empezar”.

Reina también solicitó en la comisión pertinente que se revise el hundimiento de las tapas de registro de la calle de la Iglesia, en el tramo entre el teatro Jofre y la plaza del Callao, apuntando que “evidentemente debe existir algún problema porque non pode ser que afundiran en menos dun ano máis de dez tapas nese tramo”.



Exención del IBI



Otra de las cuestiones que reclamó el PSOE al gobierno en los últimos días se refiere a la revisión del IBI del hospital Ribera Juan Cardona, ya que la exención del impuesto se concedió hace tiempo al Hospital de Caridad de Ferrol, por su labor social y la asistencial a favor de la comunidad, pero ahora la gestión corre a cargo de una empresa privada.

Es el momento, apuntó el concejal socialista Rafael Fernández Beceiro de que “o hospital asuma a súa responsabildiade fiscal en igualdade co resto dos contribuíntes”. Pide, además, que las propiedades vinculadas a la Xunta de Galicia en la ciudad den ejemplo y cumplan con esas obligaciones fiscales.