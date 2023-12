Los socialistas piden que el parque canino anunciado por la Xunta se ubique en el Ensanche A

El grupo socialista propone que el parque canino que la Xunta comprometió en cada una de las ciudades gallegas se ubique en Ferrol en el Inferniño. El concejal Germán Costoya considera que se trata de un barrio muy poblado y con muchos perros. Allí solo se dispone, explica, “dun minúsculo recinto, e en malas condicións, para poder levar as súas mascotas, situado na parte traseira do centro comercial Porta Nova”.



El PSOE propone que se haga en los terrenos colindantes con la vía del tren, por encima del Palco das Ánimas, cerca del puente peatonal que une con Santa Mariña. Allí, apuntan, se podría crear un parque de grandes dimensiones, con separación para perros grandes y pequeños, sin mermar las zonas verdes ya existentes.

Actuaciones inmediatas



Germán Costoya reclama además al gobierno del Partido Popular que ejecute actuaciones que quedaron preparadas por la anterior corporación, como el proyecto del parque canino de Canido o las mejoras previstas para el de O Bertón.



“Non vemos impedimento ningún a que tanto o parque canino de Canido como as melloras do existente no Bertón se executen de forma inminente, xa que ambos proxectos están rematados e o custe de cada un deles é de uns 20.000 euros”, explica el concejal socialista en un comunicado de prensa.