Los sindicatos salen a la calle para exigir trabajo digno y de calidad

En el día internacional de los trabajadores y convocados por las centrales sindicales las calles del centro se llenaron de reivindicaciones por un trabajo digno y de calidad, con pancartas y banderas para conmemorar una fecha marcada de rojo en el calendario pero con un sentido que va más allá de la festividad, las reclamaciones laborales.



Como viene siendo habitual en las últimas convocatorias, los sindicatos no acudieron de la mano en sus demandas sino que se celebraron dos manifestaciones, una de la CIG y otra de UGT y CCOO. La primera partió de la sede del sindicato a las doce del mediodía recorriendo las calles hasta el Cantón, mientras que la segunda partió de O Inferniño hacia el centro de A Magdalena, a la misma hora, coincidiendo en la calle Real y solo separadas ambas concentraciones por una manzana.



Además de la hora y el recorrido gran parte de las consignas reivindicativas coincidían, ya que todos los sindicatos reclamaron en voz alta servicios públicos y de calidad. Sin embargo, la convocada por UGT y CCOO hacía hincapié en las políticas que se están llenado a cabo por parte de los grupos de izquierdas representados en el Gobierno central y la necesidad de seguir avanzando en ese camino mientras que en la de la CIG se responsabilizaba precisamente a esas mismas políticas de la precariedad laboral con el beneplácito de las demás centrales sindicales. Las manifestaciones, sin embargo, no fueron tan numerosas como en anteriores convocatorias.



En la que concluyó en Armas participó el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, y la encargada de la lectura del manifiesto fue Mónica Ferreira. Antes de esto se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Víctor Rodríguez Rilo, delegado sindical de la central MAS en el comité de empresa de Navantia Ferrol, que falleció repentinamente el pasado viernes.



Mientras, en el Cantón, el secretario comarcal de la CIG era el encargado, tras sonar la Internacional, de proceder a la lectura del manifiesto, no sin antes mostrar su apoyo a Xesús Anxo López Pintos, condenado a pena de prisión por un altercado con la Policía en el curso de una protesta laboral.



En ambas manifestaciones hubo un recuerdo para la guerra de Ucrania antes de centrar el contenido de sus reivindicaciones: UGT y CCOO en los avances conseguidos por el Gobierno central, la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional y CIG en una apuesta por la intervención política en la economía.



Consignas como “servizos públicos e de calidade” o pancartas con lemas como “Non ao pacto de Toledo” o “Mulleres precarizadas” pudieron verse en la concentración de la CIG en la que hicieron un círculo con todos los rótulos y sus lemas. En la plaza de Armas y durante el recorrido desde O Inferniño, los manifestantes corearon también lemas como “traballo digno e de calidade” o “prezos xustos, salarios dignos”.









Ofrenda





Antes de la celebración de ambas concentraciones, los socialistas acudieron al monumento a Pablo Iglesias, situado en el Cantón, para realizar una ofrenda floral. En ella se pudo ver, además de al secretario xeral, Ángel Mato, a las diputadas Natividad González Laso y Montserrat García Chavarría, entre otros participantes.



También acudieron representantes de UGT encabezados por Jorge Ulla, de la gestora de UGT, que fue el encargado de intervenir en el acto, por parte del sindicato.