Siete establecimientos turísticos de Ferrol y comarca, marca Q de calidad

Establecimientos turísticos de los municipios de Ferrol, Narón, Ares y Pontedeume han resultado beneficiados de la línea de ayudas de Turismo de Galicia para la certificación, seguimiento o renovación de las normas UNE, con el objetivo de obtener por primera vez o de conservar, en el caso de que ya se haya concedido, la marca Q de Calidad Turística, que otorga el Instituto para la Turística Española –ICTE–.

Los beneficiados son Viaxes Galitur, Viajes Paco, Gran Hotel y Finisterrae Ferrol, en la ciudad naval; Viaxes Narón; Club Náutico Ría de Ares; y Cantina do Río Covés, en Pontedeume.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, fue la encargada de informar de la resolución de estas subvenciones, cuyo importe asciende a cerca de 5.000 euros, y que oscilan, dependiendo del establecimiento, entre los 435 euros y los 844.

Aneiros puso en valor “o traballo levado a cabo nos últimos anos por mellorar a calidade turística nas infraestruturas e establecementos turísticos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal e na conservación do patrimonio e do Camiño Inglés”, recordando que este itinerario, hoy en día, “abandeira a identidade turística desta cidade e da súa comarca, que gana adeptos cada ano e peso entre as rutas xacobeas”.

La delegada territorial recordó que Galicia ocupa el segundo puesto en número de Q de Calidad, solo por detrás de Andalucía y apuntó que precisamente esa calidad es “un elemento transversal no modelo turístico galego no que a Xunta leva traballando desde hai anos, o que permitirá que Galicia estea nos primeiros postos da excelencia turística a nivel nacional”.

La Xunta ha dotado la presente convocatoria con un presupuesto de 170.000 euros tanto para la línea dirigida a los concellos y a las entidades instrumentales que gestionen los servicios públicos de competencia local como la destinada a personas físicas o jurídicas con carácter privado y titulares de establecimientos o servicios turísticos. Estos deberán estar inscritos en la actividad para la que se solicita ayuda en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia. l