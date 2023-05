O servizo de Radioloxía do CHUF, case listo para estrear o seu novo espazo

Esta semana espérase que o traslado total do servizo de Radioloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol –CHUF– sexa unha realidade na súa totalidade.



O desprazamento aos novos espazos do servizo, no andar -1 do Arquitecto Marcice, está case completo e tamén está a piques de funcionar xa a pleno rendemento.



Agora mesmo estase a traballar nos novos espazos tanto no eido da Radioloxía convencional e as urxencias radiolóxicas como nas ecografías convencionais, de mama, mamografías e cos dous novos TAC –haberá un terceiro pero está destinado ao Hospital Naval–. Funciona tamén unha nova resonancia, que foi un dos primeiros cambios que ese realizou a mediados de abril.

Cambios

Deste xeito, quedaría só o traslado do telemando dixital e a activación da nova resonancia magnética, de 3 Teslas, que xa está no andar correspondente e na que os profesionais se formarán os vindeiros días.



O traslado realizouse progresivamente. Primerio foi a resonancia, despóis a ecografía convencional, a de mama e o mamógrafo; posteriormente, foi o turno da radioloxía convencional e os TAC –uns aparatos totalmente novos, un deles espectral, que supoñen, tal e como se explicou desde la Área Santiariua, “a máxima rteconoloxía neste eido”–.



Precisamente desde a Área agradeceuse o traballo dos profesionais e tamén a comprensión que tiveron os cidadáns durante este traslado progresivo, xa que tivo unha grande complexidade e magnitude. Para non ocasionar moitos trastornos, procurouse evitar a diminución de probas a realizar.



Durante este tempo, estiveron a funcionar en paralelo os novos e os vellos espazos radiolóxicos.