El sector nupcial de la zona destaca en los premios de Bodas.net 2022

La organización de una boda requiere de muchas horas de dedicación, ya que se trata de un evento que se implica a diferentes sectores. Se opte o no por delegar parte de esos quehaceres a una empresa especializada en organización de bodas hay pasos que resultan ineludibles, estos son: la elección de la fecha para la ceremonia, el lugar donde se oficiará, elección de restaurante y menú, invitaciones, la vestimenta de los novios, el fotógrafo y operador de vídeo, la música, etc.



El grupo empresarial Bodas.net entrega cada año, desde hace ya nueve ediciones, sus premios para distinguir la labor de muchas de esas empresas especializadas en la organización de una boda en todo el país. En la edición de 2022 esos premios recayeron nada menos que en once negocios de la comarca, siguiendo así la tendencia de años pasados, en los que se viene destacando a empresas de la zona.



Bodas.net forma parte del grupo The Knot Worldwide, líder global en el ámbito nupcial, y ha querido empezar el año dando a conocer el nombre de los profesionales y las empresas que en 2022 se han alzado con un Wedding Award gracias a su esfuerzo y trabajo realizado en las bodas durante el ejercicio 2021, un año muy malo para el sector, posiblemente el más difícil de la última década, que agradece los galardones dada su excelente repercusión.



Los Wedding Awards nacieron con el objetivo de reconocer la excelencia en el servicio ofrecido por las empresas del sector nupcial de nuestro país y con los años se han convertido en un sello de garantía para las parejas que organizan su boda.



En la actualidad, estos premios están basados en cerca de ocho millones de opiniones de parejas con las que cuenta el portal. Una importante cifra que está en continuo aumento y que hace que los profesionales premiados se sientan muy orgullosos y mantengan intacta la motivación para poder mantener su galardón edición tras edición. “Y es que no hay mejor juez que una pareja satisfecha que ha confiado plenamente en ellos para uno de los días más importantes de su vida”, como apuntan desde El Dique Moda Hombre, una de las empresas de Ferrol distinguidas.





Once premios para la zona





El portal nupcial ha distinguido este año 18 categorías diferentes, seis de las cuales tienen representación en la comarca. Así, en el apartado de los banquetes de boda, este año se ha premiado a Illas Gabeiras y a Pazo do Monte, ambos negocios con gran experiencia en sector nupcial. En el capítulo de fotografía también se ha destacado el buen hacer de Daniel Santalla Fotografía y de Marisa Rivas, en Ferrol y Narón, respectivamente. Asimismo, el escaparate Bodas.net ha seleccionado entre los mejores de la provincia en el apartado musical a Attic música para eventos, de Pontedeume; 719 Discotecas Móviles, de Neda; Carla Romalde, de Ferrol; y Música para Ocasiones, de Valdoviño. En el sector de los regalos también despunta Meigas Fóra, en Vilar do Colo..



En el aptartado de las invitaciones de boda se ha situado además entre los mejores la empresa mugardesa Octopus Arte Creativo. Ya en el apartado de la ropa para ceremonia, se ha premiado el saber hacer de dos empresas de la ciudad naval: María Barcia Novias, y El Dique Moda Hombre, que ofrecen las mejores propuestas de moda nupcial para chica y chico, respectivamente, así como para padrinos y madrinas y resto de invitados que precisen de un traje de ceremonia o para una ocasión especial.



En total son doce las empresas de la zona que se han colado en ese selecto grupo del portal Bodas.net, que reseña lo mejor del sector por toda la geografía nacional.



En la edición 2021 los premiados fueron Pazo da Merced, en el capítulo de restaurantes; Carlos y María, Daniel Santalla y Marisa Rivas, en el de fotografía;. Visualtec Film Studio, en lo relativo al video; Días Felices en el apartado de organización de boda; María Barcia en el caso de novia y complementos; 719 Discotecas Móviles y Música Para Ocasiones Especiales, en lo relativo a la ambientación musical de las bodas; y Meigas Fóra, en lo relativo a regalos.



Así, este año se han premiado dos negocios más que el pasado, y repiten Daniel Santalla y Montse Rivas; María Barcia, y en el capítulo musical la firma 719 Discotecas Móviles y Música para Ocasiones Especiales. Que el sector de las bodas de la zona esté reflejado año tras año tanto este portal como en otras publicaciones del sector constata el nivel de las empresas que viven de la organización de bodas en la comarca, algunas de las cuales lo hacen de forma exclusiva.