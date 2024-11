El sabor de América llega a Ferrol

Buscando el emprendimiento, Yoceani Hurtado decidió trasladarse de su trabajo en A Coruña a Ferrol, donde reside.

El resultado ha sido la apertura de Taste of America, un establecimiento único en la ciudad y también en Galicia, ya que la franquicia más próxima, salvo un 24 horas en otra provincia, se encuentra en León.

En la semana que lleva abierto ha tenido muy buena aceptación, tanto para los que entran sin saber muy bien qué se van a encontrar como para aquellos, jóvenes sobre todo, que conocen los productos americanos a través de tiktok, películas o internet.

Cruzar la puerta de Taste of America es entrar en ese mundo que vemos en las pantallas, desde los mac and cheese que solo hay que hervir o costillas a la barbacoa, la masa de esas deliciosas cookies americanas o waffles listas para hornear, hasta las más variadas salsas, distintos sabores de coca cola, las isotónicas Prime a base de agua de coco traídas directamente de EEUU donde son especialistas o chuches picantes (caramelos con relleno ácido, chicles de todo tipo, etc) de lo más inesperadas.

Todos son productos importados de EEUU, por lo que no se pueden comparar los precios con otros similares que se pueden hallar en los supermercados (fritos u oreos específicamente americanos y con un sabor muy diferente al europeo).

Pese a que Ferrol es una ciudad pequeña, Yoceani se ha quedado sorprendida con la cantidad de personas extranjeras que viven en ella, del norte de Europa, americanos y militares que han pasado por bases como la de Rota y están muy familiarizados con estos productos.

Todavía están agregando novedades pero la fiebre americana ha traspasado ya las pantallas, acaba de instalarse en Ferrol y llega para quedarse.