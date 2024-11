Ruta de nueve kilómetros por el municipio mugardés en recuerdo de Alpinista Abrente

El Club de Montaña Ferrol celebró ayer en Franza su habitual acción en recuerdo al extinto Club Alpinista Abrente, precursor del club ferrolano, con una ruta por el entorno mugardés, en un recorrido de nueve kilómetros. El tiempo respetó a los caminantes, una veintena, que cubrieron el recorrido en tres horas.



Durante la marcha hicieron parada en la Escola Laica, donde, una vez más, el historiador e investigador de Mugardos Miguel Rodríguez Vázquez ofreció una pequeña charla, en esta ocasión sobre la misma, el Cruceiro de Franza y el Casino El Progreso. “Partimos do Casino de Franza onde os abrentistas foron recibidos en decembro do 1935 polo presidente do mesmo e paramos na Escola Laica, onde o Miguel Rodríguez fixo unha semblanza do Casino e mais do edificio”, explicó Xan Ramírez, presidente de la entidad.



Ramirez explicó que "logo do Seixo fixemos unha breve parada en Noville para ver os restos da vila romana, con paso pola capela de San Vitorio, escalas que foron o complemento dunha ruta por unhas terras percorridas polas mulleres e homes do Alpinista Abrente”, aseveró Ramírez.



Pincelada histórica



El motivo del encuentro, que realizan periódicamente, no es otro que dar forma a su programa de actividades y rendir tributo a aquel primigenio grupo, la Asociación Alpisnista Abrente, que ya en los 30 del siglo pasado organizaba salidas y rutas por el entorno.



“En la posguerra una minoría compuesta por varias decenas de personas salían a los montes de la zona para caminar, ver y sentir la naturaleza”, indican.