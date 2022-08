Rozalén: “Hay mucho autocuidado en este disco, uno de los más terapéuticos”

Rozalén es el nombre artístico y apellido de María, la cantautora albaceteña que revolucionó el paisaje musical, no solo por transmitir diversos mensajes reividicativos, sino por hacerlo de forma inclusiva.



En el equipo no puede faltar Beatriz Romero, la intérprete de signos que transmite lo que la cantante quiere decir en sus letras. El viernes actúan en la plaza de Armas en un evento enmarcado en los Concertos do Xacobeo, continuando con la gira del álbum que lanzaron en 2020, “El Árbol y El Bosque”.

¿Tuvo la oportunidad de conocer la comarca de Ferrol en actuaciones anteriores?

¡He estado en tantos rincones de Galicia! Pero va a ser la primera vez que pisemos Ferrol, así que tengo muchísimas ganas. Yo creo que ya os habéis dado cuenta de que os amo fuertemente.



¿Qué quiere transmitir con “El Árbol y El Bosque”?

Cuando estaba haciendo el álbum estábamos en el momento del primer confinamiento y tenía mucho que ver con el momento actual. Hay mucho autocuidado en este disco, es tal vez de los más terapéuticos de mis álbumes. Además, como en el anterior, “Cuando el río suena...”, había contado tantas historias familiares, ahora me tocaba ponerme frente al espejo.



En el disco hay muchas pistas de lo que debería hacer como quererme más y cuidarme más para poder ofrecer a los demás más tiempo de calidad. Hasta la mirada social que hay es también desde el yo, desde la empatía de ¿qué haría yo en tus zapatos? Y musicalmente es como el más diverso, hay de todos los ritmos. Creo que se nota mucho todas las visitas que hemos hecho a Latinoamérica. Para nosotros el aspecto musical es un juego que queremos seguir aprendiendo y disfrutando.

En el álbum se incluyen dos temas en colaboración, uno con La Sonora Santanera y otro con Mon Laferte. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Pues imagínate tener que grabar a distancia con La Sonora Santanera, que son como treinta señores de México. Con la diferencia de horarios, que también afectó con Mon Laferte. O sea, ha sido un disco muy difícil de hacer pero nos ha traído una de las cosas más bonitas que nos han pasado. Y es que en el peor momento la gente nos ha respondido como nunca, escuchándonos y viniendo a vernos.

A parte de las latinoamericanas ¿Cuáles son las influencias musicales de “El Árbol y El Bosque”?

Hay sonidos que vienen bastante del folklore, como la percusión típica castellana de sartenes y cucharas. También hay bandurrias en el disco, que es lo que toco desde niña, y luego hay coplas que tienen que ver con las letras tradicionales.

“El día que yo me muera” aporta una visión natural de la muerte. ¿Cree que la conciencia medioambiental de formar parte de un todo tiene relación con la salud mental?

Cuando hablas de la muerte relacionado con lo natural y con el ciclo de la vida sí que creo que se entiende todo mucho mejor. Te das cuenta de que no somos tan importantes, que hay etapas en la vida que son transición. Aceptar eso ya es sobrellevar mejor un duelo e inevitablemente eso tiene que ver con la salud mental. Hablar de las cosas que duelen, tener los tabúes bien presentes y verbalizarlos sí que va a hacer que nuestra salud emocional y mental esté más en su sitio.

¿Por qué cree que le pidieron a usted la canción “Que no, que no” para la película La boda de Rosa?

Cuando Iciar Bollaín me envió el mail aluciné porque soy superfán, encima me dijo que la protagonista era Candela Peña y que había pensado en mi porque la peli iba sobre una mujer que se casaba consigo misma. Es un símbolo de ponerse ella antes de darse a los demás, así que yo le vi todo el sentido.