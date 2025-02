La rosa roja, sigue siendo la preferida por San Valentín en Ferrolterra

Comprar flores por San Valentín sigue siendo tendencia año tras año. Es una fiel costumbre que no pasa de moda a tenor del movimiento que se registra en los negocios de flores de la zona, que registran el habitual incremento de ventas de esta fecha.



Patricia Serantes, responsable de la Floristería La Ilusión, explica que están siendo días de trabajo, pero la gente está siendo previsora. También indica que la gente de más de 30 o 40 años acostumbra a reservar unos días antes y pasan a recoger el pedido el mismo día cuando tienen un momento, ya que el negocio sigue abierto al mediodía y eso favorece la recogida de las composiciones, mientras que los más jóvenes a veces ni se desplazan a la floristería y hacen toda la gestión, compra y pago, de forma telemática. “Hay que renovarse”, apunta Serantes. Sobre este sector de la población, el más joven y con menos posibilidades económicas, por unos diez euros ya pueden seguir la tradición y regalar una o dos rosas rojas que con su envoltorio y el verde u otros elementos que las acompañan constituyen un detalle muy bonito y muy socorrido para presupuestos más bajos.



La responsable de La Ilusión también apunta que el reinado de la rosa roja sigue inexpugnable, aunque cada vez se diversifica más y la gente busca sorprender con otras cosas.

“Ahora nos piden creaciones diferentes, y se van a la rosa de otros colores como el rosa, los tulipanes, ramos variados en diferentes tonos con predominio de amarillos, naranjas o malvas”, explica.



Raquel Pillado, gerente de la Florista del Castillo también sostiene que la clientela es bastante previsora y que han recibido bastantes “encargos ya desde la pasada semana”. Asimismo, en el local tienen también obsequios varios al margen de las flores con los que completar un regalo, que suelen adquirir quienes visitan el negocio.



Asimismo, indica la responsable de la floristería situada en Catabois, que la tradición, lejos de perderse, sigue ganando peso con el pasado de los años, “nosotros nos preparamos desde hace semanas para comprar la mejor calidad y con buenos precios y a partir de ahí empezamos a preparar los ramos para el mismo día 14 poder llenar la furgoneta y los vehículos y empezar con el reparto”. Explica la responsable que es habitual que deban alquilar algún vehículo más para ayudar con el reparto en un día grande como el de hoy.



Con respecto al producto más demandado, asegura Raquel Pillado que quienes se acercan a la tienda prefieren mirar lo que hay y entonces decidirse por algo concreto que les haya gustado.



Advierte de que la rosa roja sigue “siguiendo la flor por excelencia de San Valentín”, pero cada vez más se apuesta por otros colores.

“Ahora en vez de tanto rojo, se van mucho a la rosa eterna, la liofilizada, por ejemplo, se huye de lo clásico, que sigue vendiendo mucho”.



Sobre los hábitos de compra, ya sea por teléfono y online o in situ, esta profesional sostiene que en su caso “se nos suele llenar la tienda”. Asegura que también influye mucho si coincide en fin de semana o no el día concreto y, siendo día laborable como hoy, “aunque tenemos nuestro horario de cierre solemos esperar a nuestros clientes a que salgan de trabajar para recoger sus pedidos”, advierte. En este sentido, por ubicación, señala que mucha de esa clientela en un día como el de San Valentín son trabajadores del Río do Pozo, “e igual a las nueve de la noche estamos aquí todavía trabajando, pero sí que es cierto que la gente cada vez es más previsora y adelantan sus compras”.