Ropa de calidad en Ferrol para un público que no se conforma con lo de siempre

El comercio ferrolano es particular, tiene su propia idiosincrasia y cuando Chavs Clothing abrió sus puertas en la calle Dolores muchos “agoreros” creían que esa oferta, para una ciudad como Ferrol, tenía los días contados. No ha sido así. Los días en breve serán 365 y, en este tiempo, la propuesta de los jóvenes emprendedores Candela Carballeira (23 años) e Iago Gómez (26) no ha hecho más que consolidarse y ganarse una clientela fiel.

Asegura Candela que el comercio local “no es fácil, hay meses que trabajas mucho y otros con muy poco movimiento”, pero pese ello, apunta, “el balance de este primer año de vida es muy positivo, estamos contentos con la acogida”, subraya. Recuerda que en su caso, “acostumbrados de inicio a un mundo más digital, abrir una tienda física, que no es lo habitual hoy en día, fue un tanto arriesgado, pero nosotros seguimos pensando que este tipo de producto que vendemos hay que venir a verlo, probárselo. Quisimos darnos una oportunidad a nosotros y también a Ferrol y creo que está yendo bien”, afirma.

Así, como ellos mismos indican, Chavs Clothing es mucho más que una tienda de ropa. Se trata de un comercio de ropa vintage, “pero no de ropa de segunda mano sin más. Desde el principio quisimos diferenciarnos y apostar por piezas de marca, eso sí, accesibles para todos los bolsillos, sobre todo pensando en la gente de nuestra edad con poco poder adquisitivo”, explica Candela, quien recuerda como tenían que desplazarse siempre “a otros lugares a buscar este tipo de ropa que tanto nos gustaba, porque aquí no había nada parecido”. De ahí nació la idea, “desde el principio nuestra intención fue ofrecer varias marcas, sobre todo de gente de Galicia que apostara por prendas sostenibles”.

Precisa que ahora tienen “varias firmas de cabecera, hacemos eventos de unas y otras para a darlas a conocer entre nuestra gente”. Además, la única ropa que venden que no es de segunda mano es de la marca coruñesa Nowhere, que trabaja con tejidos sostenibles, y River, que hacen bonitos bolsos y complementos con vaqueros reciclados. Asimismo, con motivo de su aniversario también venderán su propia marca, algo que surgió sobre la marcha, fruto de sus habituales colaboraciones con artistas locales y que no fue premeditado, como sostiene Candela, quien recuerda que decidieron apostar por esta nueva línea de negocio tras la buena acogida que tuvieron con unas camisetas de una marca de fútbol vintage italiana.

Público joven y comprometido

El perfil de su clientela es sobre todo gente joven de entre 15 y 30 años, también cierto público de más edad, pero en un porcentaje más reducido. Asímismo, además de gente de la zona llegan muchos de diferentes puntos de Galicia y, sobre todo, turistas. “Los extranjeros, tal vez más acostumbrados a comprar en este tipo de tiendas, llegan aquí y nos visitan y se llevan ropa. También gente que viene a trabajar al astillero o a practicar surf aprecian este tipo de moda y la consumen bastante”, asegura Candela Carballeira. La responsable de esta tienda de moda sostiene además que las nuevas generaciones apuestan cada vez por diferenciarse a la hora de vestir, “tal vez porque estamos un poco cansados de que la moda sea tan cambiante, buscamos nuestro estilo y también estamos mucho más implicados con el uso de prendas sostenibles”.

Candela e Iago en su tienda este martes | JORGE MEIS

Otra cuestión por la que apuesta la clientela de este negocio es la calidad. “Prefieren ropa buena que dure años a cantidad, y las prendas de ahora, calidad, tienen poca”, sostiene esta joven emprendedora que junto con su socio celebrará el próximo día 17 un año desde que decidieron embarcarse en un negocio diferente y pionero en la ciudad que se ha ganado una clientela fiel, gente joven y actual que busca vestirse de forma diferente, con personalidad, alejados de modas cambiantes y pasajeras y apostando por la calidad y la reutilización de buenas prendas. De la fiesta de aniversario, que la habrá, irán informando en sus redes, lo que viene siendo el 50 % de su “escaparate”.

"En breve incorporaremos nuestra propia marca con prendas customizadas"

La gente no solo va a buscar alguna prenda especial a Chavs Clothing, ahora también quieren vestir su propia pieza Chavs, concretamente su ropa Chavs Subculture, que es el nombre que le han dado a esta nueva colección. “Ahora que el nombre de nuestra marca se ha viralizado y es conocido, la gente tiene interés por llevar ropa de nuestra propia marca y por eso hemos decidido avanzar en nuestro proyecto e incorporar piezas con nuestra firma”, apunta la responsable del negocio. No se embarcan en el diseño, ya que las prendas seguirán llegando a la tienda como hasta ahora. Lo único que ellos le darán una vuelta y customizarán ropa que después venderán a sus clientes.

Como ellos mismos explican en sus redes, “en esta primera colección cápsula nos hemos basado en las influencias estéticas de la subcultura de las pandillas mexicanas, concretamente los Cholos y Chavos, pero hemos querido darle nuestra propia vuelta”, indican. Así, sustituirán elementos habituales de esa vestimenta como la Virgen de Guadalupe por la Virgen de los Dolores, algo mucho más próximo para su clientela. Ha tenido mucho éxito también una camiseta que han diseñado pensando en el Racing de Ferrol y en sus seguidores.