Rock y toques de flamenco fusión en la noche de los grupos de casa

Las fiestas de Ferrol dedican el concierto de hoy a los grupos que hacen uso de los locales de ensayo, como un reconocimiento a los músicos de casa, bregados en múltiples escenarios y batallas y merecedores por sus esfuerzos de una plataforma como la de la plaza de Armas.



Los primeros en tocar, a las ocho de la tarde, serán La Calle del 23, una formación con cinco voces y un teclado que ofrecen un repertorio de flamenco fusión.

El relevo lo toman Keepers, un grupo de artistas muy jóvenes que recorren distintas épocas de la historia del rock con versiones de grupos como Scorpions, The Cranberries, Eagles, Lynyrd Skynyrd, Dire Straits, Queen, Metallica, Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers o Rage Against the Machine, entre otros. Desde su formación, en verano de 2022, han actuado en distintos festivales de la comarca, incluyendo el Rock Narón o San Xiao, en Ferrol.



Recogen el testigo, a las diez de la noche, Far Away Place. Esta banda ya veterana y con un disco publicado ofrece un repertorio propio de hard rock y un rotundo directo que los hace también asiduos de salas y certámenes de toda Galicia. De hecho, fueron ganadores del concurso de nuevos talentos EISV Music 2014 (la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo) y también del Outra+Outra de la Fundación Paideia.



Como cierre, suben al escenario a las once Host, una formación que también bebe del rock, en su vertiente metal alternativo “con toques trash, groove, punk, grunge e stoner”, como ellos mismos lo definen. Conocidos también en el circuito de salas de la zona, presentarán sus propios temas en el escenario principal de las fiestas.

Música en la calle



El festival de los locales de ensayo será la gran atracción del día, aunque continuará la música en la calle en el ciclo que organizan comerciantes y hosteleros en colaboración con el Concello. Bea García se encargará de animar la calle Dolores, desde las ocho de la tarde, a la altura de El Congreso.



Las fiestas empiezan así a todo ritmo y seguirán con la música a todo volumen con el tributo a Alejandro Sanz de Fran Valenzuela del miércoles, el festival de rock en Canido el jueves (On Fire, Mártires del Rock&Roll, King Sapo y Riff Raff), Marlon el viernes, La La Love You el sábado, Treixadura el domingo, las rondallas el lunes, Camela el martes, Fillas de Cassandra el miércoles y la orquesta Olympus el jueves 31, después de los fuegos de San Ramón.



La mayoría de los recitales serán en el escenario de la plaza de Armas, excepto el de Canido (Fernando Miramontes) y la orquesta, que tocará en el puerto de Curuxeiras. El alcalde, José Manuel Rey, destacaba ayer tras la Junta de Gobierno la rapidez con la que tuvieron que actuar para cerrar el programa.

CONCIERTOS DE LAS FIESTAS



Martes 22:

l Música en vivo. El Congreso. 20:00 horas. Bea García// Festival de grupos de los locales de ensayo. Plaza de Armas: La calle del 23 (20:00 h), Keepers (21:00 h), Far away place (22:00 h), Host (23:00 h).



Miércoles 23:

l Música en vivo. Kiwi.20.00 horas. Devalo// Plaza de Armas. 22:30 h. Fran Valenzuela (Tributo a Alejandro Sanz)



Jueves 24:

l Música en vivo. Núa, Chalana y Area. 20:00 h. Malditos pendejos// Festival Rock de Canido. Plaza Fernando Miramontes. On fire (Tributo a Jimi Hendrix) 20:00 h; Mártires del Rock&Roll (Tributo a Los Suaves) 21:25 h; King Sapo 22:40 h.; Riff Raff (Tributo a AC/DC) 00:10 horas.



Viernes 25:

l Plaza Armas. 22.30 horas. Marlon.



Sábado 26:

l Plaza de Armas. 22.30 horas. La La love you.



Domingo 27:

l Plaza de Armas. 22.00 horas Treixadura.



Lunes 28:

l Plaza de Armas. 22.00 horas.Festival de Rondallas.



Martes 29:

l Plaza de Armas. 22.30 horas. Camela.// Música en vivo. El congreso. 20:00 h. Irene Amador



Miércoles 30:

l Plaza de Armas.22.30. Fillas de Casandra// Música en vivo. Kiwi.20.00 horas. Coke Couto.



Jueves 31:

l Festival folclórico. Plaza de Armas.19:00 horas. Toxos e Froles y Rancho da Praça // Música en vivo Núa, Chalana y Area. 20:00 h. Baluarte// Orquesta Olympus. 00.30 horas. Puerto de Curuxeiras.