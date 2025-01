Roberto Montero, reelegido responsable del BNG de Ferrol

El concejal ferrolano del BNG Roberto Montero acaba de ser reelegido responsable local de la formación nacionalista en la ciudad naval.



Montero Castrillón encabezaba la única lista que concurrió al proceso de renovación, en la que figura como vicerresponsable Andrea Martíns y que incluye, además, al portavoz municipal Iván Rivas y al diputado Mon Fernández, a la responsable comarcal Pilar Lozano o a la edila María do Mar López, entre otros nombres de militantes y personas vinculadas con distintos sectores y entidades de la urbe.

Andrea Martíns y Roberto Montero



La asamblea local valoró el trabajo que se ha hecho desde la última renovación en 2021 y destacó el papel de la militancia en un período de sucesivas citas electorales que consiguieron que el BNG fuese creciendo en apoyos.



El ya responsable local, explicó que afronta este nuevo período “con ilusión e coa intención de agrandar o proxecto do BNG en Ferrol co fin de que a alternativa do Bloque sexa decisiva na cidade e acabar coa inacción e políticas regresivas do Partido Popular de José Manuel Rey Varela”.



Montero aseguró que su formación continuará trabajando con fuerza y rigor, y “vai estar no día a día visitando todos os barrios e parroquias, establecendo un diálogo permanente co tecido asociativo para dar resposta ás problemáticas da cidade, poñendo no centro políticas ao servizo da veciñanza de Ferrol e colaborando na defensa dos intereses do pobo”.



A las 21 personas que integran el nuevo consello local se sumará otra escogida por la organización Galiza Nova, dando cabida así a los más jóvenes.