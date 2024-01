Roberto González-Monjas estréase en Ferrol como director da Sinfónica de Galicia

A Sociedad Filarmónica Ferrolana retoma a súa actividade esta temporada co primeiro concerto que organiza este ano. Será este xoves ás 20.30 horas no Auditorio e estará protagonizado pola Orquesta Sinfónica de Galicia, que nesta ocasión actuará baixo a batuta do seu flamante director titular, Roberto González-Monjas. É a primeira vez que o vallisoletano dirixe na cidade de Ferrol a Sinfónica de Galicia desde a súa elección para o cargo.



A agrupación contará con André Schuen como barítono e no Auditorio interpretarán un repertorio de obras de Andrea Tarrodi (“Ascent”), Gustav Mahler (“Kindertotenlieder”) e Arthur Honegger (“Sinfonía nº 3”). Ao igual que sucede co director, Schuen estréase coa Sinfónica nesta temporada.



Este concerto é o número 603 dos organizados pola Sociedad Filarmónica Ferrolana desde a súa fundación, hai 75 anos.



As persoas interesadas en asistir a esta actuación deberán pagar 15 euros se non son socias. Se o son, a entrada custaralles catro euros e, se teñen menos de 26 anos e contan co carné de estudante só terán que aboar sete euros. As entradas poden mercarse no horario de apertura da billeteira do Jofre.



Ademais, e como xa é habitual, a organización pon a disposición dos socios asistentes ao concerto un autobús de balde que sairá ás 20.00 horas, trinta minutos antes do inicio, desde a parada de Correos, na praza de Galicia.