Rober H.L. Cagiao: “Ferrolterra se merecía una trilogía como esta por su historia, su gente... Es un lugar único”

Desde pequeño le gustó escribir, afición que durante la adolescencia dejó aparcada por otra pasión, la música –llegó a grabar dos discos con el grupo Trashnos–. Diplomado en Ciencias de la Educación, la vida laboral lo llevó a trabajar casi 17 años en un supermercado. Pero un día, tras todo este tiempo de cara al público y motivado por una lesión que lo mantuvo tres meses de baja, Rober H.L. Cagiao (Bañobre, 1976) pensó que quizá no era eso lo que quería para su vida. “Tengo un hijo, Xoel, y no quería que creciera con un padre que no había luchado por lo que realmente quería”, cuenta. Y lo que quería era escribir. Arriesgó, lo dejó todo y desde 2019 se volcó en la creación literaria.





En este tiempo ha escrito los nueve volúmenes que dan forma a la saga de “El Guardián de las Flores” –de la que ha vendido más de 50.000 ejemplares– y una trilogía “Misterios en Ferrolterra”, integrada por los títulos “Los Deshauciados”, “En llamas” y “Exorcismo en Ferrolterra”, que se pueden adquirir por separado o en un cuidado volumen único.





El éxito del público local ha sido total. “Las pasadas navidades fue el segundo libro más vendido, solo detrás de La Bestia, premio Planeta. Todo un hito para alguien que es autoeditado y local”, dice. En enero, ocupó también el primer puesto del ránking en las librerías Central Librera de la calle Real y la de Dolores. A estos títulos suma otra trilogía ya escrita y la precuela de la Saga, en la que está trabajando ahora.





Vínculo

El vínculo del autor con esta comarca tiene origen en Valdoviño, donde sus padres vivían cuando él nació. La infancia la pasó en Coruña, ciudad a la que su padre, guardia civil, fue destinado y en Bañobre (Miño) es donde ahora reside con su abuela y el lugar que considera su casa.





Guarda un gran cariño a la comarca de Ferrolterra y ya que en la saga de “El Guardián de las Flores” la presencia de la zona era testimonial, decidió dedicarle una trilogía “por su historia, sus paraísos, su gente, y sobre todo por el desconocimiento que hay en parte de España de este lugar único y en mis modestas posibilidades quería que si alguien no conocía Santa Comba, Chamorro, Valdoviño o Pantín, los conociera”, comenta.





Le gusta también mucho la Plaza de Armas –“nunca perdono el café allí”– y, como buen amante de la montaña y naturaleza, le fascina toda la costa.





En esta conexión con lo local y el entorno más inmediato puede estar, a su juicio, la clave del éxito entre

los lectores. Eso y el gran apoyo recibido por los libreros de la ciudad. “Ha sido fundamental, sin que ellos lo recomendaran, lo pusieran en los escaparates, sería imposible vender tanto como los premios Planeta. Yo no dejo de ser un autor autoeditado, y orgulloso de ello, pero lógicamente hay muchas cosas a las que jamás puedo llegar. Sin embargo, a veces todo se junta, la suerte, las buenas personas, y la confianza de los lectores. Supongo que la gente de a pie se identifica con nosotros; es como lo de las Tanxugueiras en el Benidorm Fest, al final soy un tío de la calle, con el que puedes tomar una cerveza, hablar por whatsapp, correr un trail, y esa humanización ayuda”, destaca.





“Misterios de Ferrolterra” ha sido concebido como una spin off de la saga “El guardián de las flores”, con la que comparte por tanto algunos protagonistas, como el inspector Costoya. Aparece también, cuenta Cagiao, la comisaria Paola Gómez y se incorporan todos los compañeros de la comisaría de la Avenida de Vigo: Lume, Mandioca, Xana Vilar y Chanteiro.





Con su ópera prima, “El guardián de las flores”, logró en 2020 el Premio Círculo Rojo a la mejor novela de misterio, un género, relata, en el que se sumergió casi por casualidad y que ya no abandonó. “Creo que es un género que engloba otros muchos. En una historia de misterio puedes aprender datos históricos, cultura, hay historias de amor, de amistad, drama y, por supuesto, intriga, asesinatos, suspense. Y si además le das a la gente lugares que conoce y en los que puede verse, mejor”. De esta saga le quedan los dos últimos por editar, “Letras de Ozono”, que saldrá en abril, y “El ocaso”, en agosto.





Localizaciones

Todas sus novelas están ambientadas en localizaciones de la comunidad gallega. “La cultura y tradición de nuestro país son únicas, nos diferencian, y que la gente del resto de España las conozca y no se quede con lo de siempre, es importante. Y es que ya estaba cansado de novelas ambientadas en Nueva York, Londres o Madrid; con lo maravillosa que es Galicia! Aquí tenemos de todo, solo tenemos que creérnoslo”.





Con la segunda edición de “Misterios de Ferrolterra” en camino, Rober H.L. Cagiao expresa su deseo de que “ojalá le den la oportunidad igual que me la han dado a mí a tantos creadores que hay en nuestra comarca; al final, la cultura de un país nace desde abajo, desde la base, y con esta terrible pandemia nos necesitan más, si cabe”, concluye.