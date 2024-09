Rincón del motorista | La mejor forma de evitar riesgos es mantener la moto a punto

No circular enlatados, ya saben, dentro de un coche, obliga a los moteros a hacerlo con más precaución que al resto de usuarios de las vías públicas. Y es que no tenemos chapa que nos proteja y, por lo tanto, será nuestro cuerpo el que sufra directamente las consecuencias de un golpe o de una caída, es decir, de un accidente. Debemos evitar que esto suceda y para ello es necesario que cuando nos desplacemos en moto pongamos en ello no todos los sentidos, solo los que afectan a la conducción, ya que eso nos garantiza mayor seguridad.



Son muchas, demasiadas, las situaciones de riesgo que debemos gestionar mientras circulamos tanto por ciudad como en carretera. De algunas somos nosotros los culpables, de otras lo son el resto de usuarios. Nosotros, con nuestra actitud y comportamiento mientras conducimos, podemos evitar muchas de las situaciones de riesgo que hay que afrontar cuando circulamos en moto por las vías públicas:

La velocidad es un factor de suma importancia a la hora de evaluar los riesgos a los que los conductores nos podemos ver abocados. A mayor velocidad, mayor es el riesgo y con él aumenta la posibilidad de accidente, cuya gravedad, además, es proporcional a ella.

Las rotondas



Las rotondas, que deberían ser un alivio para la , son justamente lo contrario debido esencialmente a la forma de gestionarlas por parte de algunos conductores que se incorporan a ellas sin ceder el paso a quienes circulan por el carril exterior. Tampoco lo ceden cuando, circulando por el carril interior y teniendo el carril exterior ocupado, han de cruzar el segundo para abandonarla, e incluso hay quienes hacen un “todo recto” atravesando carriles, generalmente a velocidad excesiva, sin respetar la prioridad de los otros usuarios que circulan por el carril exterior. A la hora de prevenir riesgos y, consecuentemente, minimizar la posibilidad de accidentes debemos evitar circular entre filas de coches, una situación complicada que debemos evitar. Mantener la distancia de seguridad o indicar nuestras maniobras señalizándolas con antelación son también unas buenas prácticas.



No debemos olvidar que las vías de circulación y las condiciones climatológicas son también factores de riesgo y, como tales, hemos de tenerlos en consideración. En moto, también. La seguridad activa evita posibles riesgos y la mejor manera de evitarlos es manteniendo tu moto a punto. La seguridad pasiva nos protege de esos riesgos, pero, en caso de accidente, es nuestra integridad física lo que está en juego: Equípate adecuadamente y conduce con prudencia. ¡Ah! Y recuerda: si bebes, la moto ni tocarla.

Tasa de alcohol



Más pronto que tarde se cambiarán los niveles de la tasa de alcoholemia para conducir. En ello está trabajando la DGT y posiblemente antes de final de año entre en vigor la norma que reducirá el nivel de alcoholemia hasta 0,2 miligramos en aire expirado. Pero no nos engañemos: Esta tasa equivale a consumo cero de alcohol si vas a conducir, es decir, tolerancia “0”.



Pere Navarro, director general de Tráfico, en declaraciones a Radio Nacional dijo: “El 0,2 quiere decir ‘si bebes no conduzcas’”, y añadió: “0,0 de alcohol. Solo 0 tiene 0 consecuencias”. Según sus propias aclaraciones, poner el límite de alcohol en aire expirado en 0,2 y no en 0 es debido a que incluso sin beber nada se puede dar esa tasa por la diversidad de componentes químicos existentes en nuestro organismo susceptibles de producir alcohol y dar esa tasa cuando soplamos en el alcoholímetro.



Hace dos fines de semana se registraron 11 accidentes mortales en carretera y en siete de ellos estuvieron involucrados otros tantos motoristas. Personalmente, no creo que estos accidentes se produjesen a consecuencia del consumo de alcohol horas antes del suceso, y cualquier otro motivo pudo haber sido el causante: Un guardarraíl, la velocidad, el estado de la vía, otro conductor, el piloto... En fin, son muchas las causas que pueden haber provocado todas esas muertes innecesarias.



Siendo tu vida la que está en juego, realmente no deberían importarte las sanciones por dar positivo en alcoholemia, pero no está de más que recuerdes que llevan consigo la retirada de cuatro a seis puntos del carné, además de una sanción de entre 500 y 1000 euros, cuantía que muy probablemente se verá incrementada próximamente con la entrada en vigor de la nueva tasa de alcoholemia.