El Rincón del motorista: Tecnología avanzada en la moto

El piloto y la moto son los pilares en los que se basa el conducir una moto con seguridad, el piloto por su parte debe adaptarse a las circunstancias que le afectan al conducir, equipamiento personal, tráfico, climatología y estado de la calzaba esencialmente, debiendo tener también en consideración las peculiaridades del vehículo que conduce si quiere hacerlo seguro. Las motos actuales, gracias a la tecnología, disponen de elementos capaces de garantizar la seguridad de la conducción hasta extremos insospechados.



La evolución de los avances tecnológicos es constante gracias a las pruebas efectuadas inicialmente en vehículos pesados o turismos por razón del coste que supone el desarrollo y la implantación de las innovaciones que se producen, siendo estás aplicadas a continuación a las motos para conseguir la finalidad para la que fueron desarrollados que no es otra que la seguridad. No todos los adelantos que se consiguen pueden ser aplicados a las motos, y al contrario, otros únicamente pueden ser utilizados en ellas y deben ser probados como es el caso de los sistemas ARAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Motorista) que son fruto de la tecnología desarrollada específicamente para la moto, chasis y suspensiones esencialmente.



La antigüedad del parque motociclista condiciona grandemente la proliferación de motos que dispongan de todos los avances tecnológicos existentes según se van desarrollando y, como queda dicho, no todos son factibles de utilizarse en las motocicletas, y los que lo son se van incorporando en los vehículos de última generación por lo que solo los compradores de una moto nueva podrán beneficiarse de las ventajas que ofrecen a los usuarios. Los frenos, los sistemas antibloqueo, las suspensiones inteligentes están desarrollados para conseguir mayor estabilidad y una frenada más efectiva, en el apartado motor, el control de tracción, el embrague anti rebote o el cambio automático/secuencial son aplicados con objeto de añadir ese plus de seguridad siempre necesario, el airbag o el equipamiento personal también son objeto de la utilización de la tecnología para su desarrollo como también lo son las prendas utilizadas normalmente por los motoristas, cascos con intercomunicadores inalámbricos o avisador de casco abrochado.



Este último es un sistema patentado por el español Jorge Teixeira, puede ser acústico o visual con tecnología led siendo adaptable a cualquier tipo de casco o a su cierre, aun no está siendo utilizado en las motos pero es capaz de detectar automáticamente si el usuario se lo ha abrochado o no. El coste del sistema ronda los 5 euros y solo pesa 10 gramos, no necesita instalación que modifique la calota. Según su inventor, se está a la espera de que algún fabricante quiera instalarlo en sus cascos. En opinión de la Fundación Mapfre un siguiente paso será vincular dicho avisador con el arranque del vehículo, de forma que éste no pueda ponerse en funcionamiento si el casco no está correctamente abrochado.



En vista de todos estos adelantos tecnológicos, que no serian posibles sin la utilización directa de la electrónica, posiblemente tu moto se esté quedando obsoleta y puede que sea el momento de plantearte cambiarla por un modelo actual que esté al día lo que te permitirá disfrutar y beneficiarte de todos ellos y de las ventajas que suponen para la conducción.



Es tiempo de celebraciones y el Vespa Club Ferrol – Golfos y Kinkis y el Moto Club Fojeteiros, que son los clubes más representativos de mundo motero en Ferrrolterra, no cesan en su actividad y, cada uno a su manera, organizan los próximos días unos eventos para disfrute de su socios y simpatizantes y de paso colaborar en la realización de alguna acción solidaria. Por su parte el Vespa Club Ferrol convocó a sus socios a una comida, en una temprana despedida de año, celebrada en el Hotel Valcarcel, degustado el menú, ya en la sobremesa, fue el momento de relatar batallitas, comentar las mejoras realizadas por cada cual en su Vespa, hacer balance de las actividades realizadas durante este año y programar el calendario del próximo que incluye algunas novedades de las que se informará a su debido tiempo.

Vespa Club Ferrol

Por su parte los Fojeteiros están ultimando detalles para celebrar la que será la XIV Xornada Moteira Solidaria que se celebrara en el vecino Concello de Narón el 21 de Diciembre en la que, como paso previo al recorrido que los moteros participantes harán por las calles de la urbe, se recogerán ropa, juguetes y alimentos no perecederos para su distribución entre los más necesitados del concello. Los Vespistas de Golfos y Kinkis con sus escúteres y vestidos de Papá Noel no faltarán al evento.