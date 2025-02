Rincón del motorista | Airbags defectuosos

Unos pocos meses después de la adquisición por la Dirección General de Tráfico de los chalecos airbags para la sección motorizada de la Guardia Civil de Tráfico, la Asociación Española de Guardias Civiles se queja públicamente del mal funcionamiento de los mismos mediante un comunicado, ya que los chalecos airbag que utilizan los agentes del cuerpo con destino en la DGT explotan espontáneamente y por si esto fuera poco no se accionan cuando surge un accidente.



Recientemente, y con un coste superior a los 2,5 millones de euros, la DGT equipó a todos los motoristas que integran la sección de tráfico de la Guardia Civil con un chaleco airbag, un complemento más en su uniformidad que debería mejorar notablemente su seguridad al circular en moto, pero a la vista de la situación denunciada parece ser que lo que sucede es justamente lo contrario.



Las bombonas que contienen el gas que hincha los chalecos pueden ser disparadas mecánica o electrónicamente y en cualquiera de los casos se puede producir un fallo en el sistema de disparo y que por causa de este se produzca la explosión del chaleco, y que provoca la situación que los agentes denuncian.



Los chalecos en cuestión deberían asegurar su buen funcionamiento durante siete años, sin embargo desde que los agentes utilizan este complemento en su uniformidad ya se han registrado varios casos de explosiones espontáneas circulando en carretera y sin ninguna causa que lo justifique, lo que supone un riesgo para la vida del agente, ya que por causa de la velocidad a la que se circule en ese momento, es muy fácil tener un accidente.

Junto con el casco la utilización del chaleco airbag por parte de los motoristas es la medida más segura para el uso y disfrute de la motocicleta con seguridad ante posibles accidentes. La habilidad y la destreza de la que hacen gala los guardias civiles de Tráfico será un punto a su favor para evitar un accidente si sorpresivamente se produce la explosión de la botella de aire comprimido que hincha el chaleco, de no ser por ello difícilmente se librarían de él.

Desde luego para muchos de los posibles usuarios del airbag el susto de la explosión y el brusco inflado del chaleco muy probablemente serian suficientes para hacerles perder el control de la moto provocando un accidente de consecuencias imprevisibles para su integridad física.



Por otra parte, parece que los chalecos tampoco funcionan bien. Bueno, ni bien ni mal, solo que simplemente no funcionan y en este caso para que llevar puesto un chaleco que no va a desempeñar la función para la que fue diseñado, que no es otra que protegernos.



De ser cierta la denuncia ante la DGT, a tenor de la afirmación que en ella se hace, la Guardia Civil de Tráfico tiene un buen marrón encima, ya que ¿será este un problema puntual de unos pocos chalecos o están todos afectados por el problema? De una u otra manera, lo único cierto es que ante la duda deberían renunciar a la utilización de los chalecos en tanto no se solucione esta incertidumbre que pone en riesgo la vida de los usuarios, que son ellos mismos.

