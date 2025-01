Rey Varela: "Teño que defender os intereses de Ferrol e do Racing, con independencia de quen sexa o seu accionista"

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha querido darle "normalidade" al conflicto desatado con el consejo de administración del Racing a cuenta de la localización de la futura ciudad deportiva. Desde Fitur, donde el Concello presenta su oferta este miércoles, el regidor ha apuntado que fue "no momento en que comezaron as informacións (sobre la ubicación de la infraestructura) o que fixemos desde o Concello foi convocar unha Xunta de Portavoces".

El lunes, tras la reunión del ejecutivo municipal, lo que hizo Rey Varela fue "transmitir un sentimento unánime dos ferroláns, que é que a cidade deportiva ten que estar en Ferrol porque forma parte da nosa idiosincrasia". "O Racing é moi importante para a nosa cidade", añadió, antes de lamentar que se hayan hecho públicas "algunhas opcións" pese a llevar "meses de conversas que se mantiveron en privado".

El alcalde se abrió a limar diferencias pero reiteró que "a cidade deportiva ten que estar na nosa cidade, en terreos tecnicamente adecuados que ofrecimos desde o Concello". "Son unha persoa dialogante", subrayó, "e o que espero é que poida haber ese diálogo. Cando hai un problema o importante é buscar unha solución", aseguró antes de recordar que "de feito, esta semana había unha reunión co Grupo Élite que pospuxo o propio Grupo Élite".

Sobre el contenido del comunicado del consejo de administración del club, el alcalde dijo "non coindicir" con algunas de las manifestaciones que recoge, pero insistió en que "non debemos valorar información contrapostas, senón buscar solucións ao problema que temos". Por último, Rey Varela indicó que "non valoro decisións nin estratexias empresariais", pero remarcó que "o que teño que facer é defender os intereses de Ferrol e do Racing, con indepenedncia de quen sexa o seu accionista".