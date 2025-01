José Manuel Rey muestra su decepción por la ubicación de la ciudad deportiva del Racing

El pasado 27 de diciembre, Diario de Ferrol informaba en exclusiva de la decisión por parte del Racing de construir su futura ciudad deportiva en los terrenos de la antigua estación de radio de A Carreira, propiedad del Ministerio de Defensa y ubicados en los municipios de Narón y Valdoviño. La elección, que daba carpetazo a un proceso en marcha desde hacía años, desató no pocas críticas de aficionados y representantes políticos –el PSOE llegó a achacar la situación a la “falta de liderado” del gobierno local–, que consideraban un desprecio que la “segunda casa” del equipo fuese a parar a otro ayuntamiento.



No obstante, el Concello, ante la falta de confirmación oficial por parte del club –aun cuando las labores de prospección ya habían comenzado–, se mantuvo en silencio, continuando las conversaciones con la entidad de puertas para adentro, como detalló este mediodía el alcalde, José Manuel Rey. Esta postura, eso sí, cambió el pasado jueves cuando el presidente del Racing, Manuel Ansede, afirmó, por una parte, que Defensa había realizado una propuesta que “estaban estudiando” a la espera de una contraoferta municipal; y, por otra, que se encontraban negociando con Abanca cambio de nombre del estadio para incorporar el de la entidad bancaria.



Así, tras dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la última Xunta de Goberno Local, el regidor hizo un inciso para anunciar la celebración esta misma mañana de una Xunta de Voceiros para abordar estas declaraciones y las últimas informaciones a las que había tenido acceso el Consistorio en relación con esta decisión.

Compromiso con la ciudad



En un tono severo, José Manuel Rey, afirmó que el Racing “pertence aos ferroláns” y que, como alcalde, su deber era velar “polos intereses de Ferrol” y de sus habitantes. “Nunca imaxinei que os propietarios do Grupo Élite plantexaran o proxecto da cidade deportiva como un tema monetario”, señaló, detallando que incluso en su último encuentro con la directiva del club, celebrado el pasado domingo, “negáronme as informacións en prensa sobre a ubicación dunha parte relevante da actividade deportiva do Racing fóra da cidade e reiteráronme o seu compromiso” con el término municipal.

Intervención del alcalde tras la Xunta de Goberno Local celebrada este mediodía | E.C.



En este sentido, el regidor insistió en que esta entidad “é máis que un equipo, vai máis aló do fútbol. É un sentimento, é o amor por Ferrol” y que, por ello, “non podemos consentir que ninguén de fóra veña levarse o que é de todos”. De esta forma, José Manuel Rey subrayó que el club “conta co apoio da cidade” y, por tanto, “con todos os instrumentos ao seu alcance” para que estas instalaciones se construyan en el municipio, haciendo hincapié, además, en que “é unha obriga para os accionistas e o consello de administración”.



“Os recursos para a cidade deportiva proveñen da Liga e son do clube, non do Grupo Élite”, sentenció Rey Varela, explicando que en la mencionada reunión no solo se negaron estas informaciones, sino que además se le trasladó que no se harían declaraciones al respecto para evitar “especulacións”. Este voto de confianza, sin embargo, se rompió con las palabras de Ansede, que afirmó que las negociaciones estaban “avanzadas” y que Defensa le había ofertado esos terrenos “cando agora sabemos que foi en 2022 cando o clube se dirixiu ao Ministerio solicitando a compra”, algo que, para el alcalde, supone “ocultar información a unha administración pública”.

Motivaciones económicas



A este respecto, José Manuel Rey mostró su decepción con que la elección de un municipio u otro se limite a “motivacións económicas”, afirmando que “para gañar hai que invertir”, cosa que está haciendo el gobierno local, por lo que “non parece normal” que “os recursos da Liga” para la construcción de la ciudad deportiva “se deslocalicen”.



A esto se suma el anuncio de las negociaciones con Abanca para el cambio de denominación del estadio “aparentando descoñecer a decisión municipal de incorporar o nome de Isidro Silveira”, insistiendo en que era la voluntad de los vecinos.



“Somos unha gran cidade e merecemos o mesmo respecto e seriedade que ofrecemos”, sentenció, anunciando que esta misma posición se llevará al pleno ordinario del próximo jueves 30. El regidor, no obstante, no adelantó si habría repercusiones para el club de continuar esta política de priorizar los intereses del accionariado, aunque sí se mostró firme en cuanto al acuerdo consistorial sobre nombrar al estadio en honor a quien fue su presidente entre 1995 y 2017.

Otras opciones



A preguntas posteriores de la prensa, el alcalde detalló que el Concello ofreció “o que é da nosa propiedade”, pero que sí se identificaron parcelas alternativas “con informes técnicos favorables”, pero eran de titularidad privada. En este sentido, Rey Varela subrayó que no se le habían trasladado cuantías, pero que al mismo tiempo, teniendo en cuenta las inversiones del Concello en el estadio y el equipo, no considerable aceptable que la decisión se limitase a cuestiones económicas, especialmente al tratarse de fondos de La Liga.



“Coa insistencia do Racing de que esa parcela non era a adecuada –en referencia a Mougá–, identificáronse outros terreos, pero parece que estes tampouco son adecuados”, lamentó, reiterando que, en cualquier caso, la elección no puede estar motivada por el coste.