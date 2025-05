Rey Varela lamenta desde Madrid la "falta de concreción" en las inversiones del ferrocarril

La reunión del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y los portavoces municipales con el director general del Sector Ferroviario, Carlos María Juárez, este martes en Madrid para reclamar mejoras en la vía que conecta la ciudad con A Coruña tuvo un sabor "agridulce", en palabras del regidor.

Dulce, señaló, porque “nos han escuchado” durante más de una hora y por haber conseguido "el compromiso de una nueva reunión con el secretario de Estado” en la que, avanzó, el Ministerio de Transportes presentará “un planteamiento para Ferrol a corto plazo”. Y agria porque el representante del Gobierno central "no nos ha concretado ninguna actuación para mejorar la línea de ferrocarril y no existen planes a corto plazo, salvo la variante de Betanzos", por lo que, añadió, “es casi como si Ferrol no existiera”.

Rey Varela afirmó que en el tiempo que duró el encuentro los representantes de la corporación ferrolana pudieron explicar "con mucho detalle por qué Ferrol merece ser tratada como el resto de ciudades de Galicia y las principales ciudades de España” y reiteró que el Concello va a "seguir trabajando para conseguir una conexión de ferrocarril del siglo XXI porque Ferrol lo merece y porque Ferrol no se rinde”, finalizó el alcalde.