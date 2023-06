Rey Varela inaugura su segunda mayoría absoluta en Ferrol

José Manuel Rey Varela (Ferrol, 1975) fue proclamado alcalde de Ferrol, por segunda vez, poco antes de la una de la tarde. El candidato del Partido Popular sumó 13 ediles en las pasadas elecciones municipales e inaugura así otra mayoría absoluta (la primera la tuvo entre 2011 y 2015). En un discurso con abundantes dosis de ferrolanismo y de referencias políticas y literarias, aseguró la estabilidad en una ciudad "que non dependerá dos partidos, non dependerá de pactos de despachos nin de bloques. O alcalde e o goberno de Ferrol dependerán só dos ferroláns". Se comprometió el ya alcalde a "escoitar, non só a nós mesmos" y a estar "máis tempo na rúa que nos despachos", así como a defender los intereses de la ciudad ante todas las administraciones.

En el salón de plenos lo escuchaba con atención el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; así como el vicepresidente primero, Diego Calvo; la conselleira de Política Social, Fabiola García; el ex alcalde Juan Juncal; y autoridades civiles y militares como el presidente de la Autoridad Portuaria, el almirante jefe del Arsenal, el comandante de la Fupro o el fiscal jefe. La sala estaba atestada de invitados, mientras que en el salón de recepciones decenas de personas asistían a la sesión en pantallas gigantes, aplaudiendo o abucheando en unas reacciones cuyo eco llegaba al propio plenario. Hasta allí se desplazaron Rey Varela y Rueda para agradecer la presencia y recibir una ovación.

El candidato de Ferrol en Común, Jorge Suárez (alcalde entre 2015 y 2019), dio la bienvenida a los nuevos concejales, abogó por trabajar unidos en los temas relevantes para la ciudad y recalcó el compromiso de su formación por un mundo más justo, libre y feminista. Iván Rivas, del BNG, empleó también en esta ocasión un tono de oposición, apelando en ocasiones directamente al presidente de la Xunta, para reclamar que se tiren abajo los muros físicos que dividen la ciudad (en referencia al del Arsenal) "pero tamén os mentais". Ángel Mato, regidor saliente, insitió en el compromiso de su grupo por hacer una oposición responsable "e mantela así ata o último minuto", reclamó la dignificación de la vida pública y también advirtió de que "sempre nos vai ter enfronte ante calquera tentación de volver ao pasado, que non foi bo para Ferrol".