Los restos hallados en la calle San Francisco de Ferrol se protegerán pero se cubrirán para continuar las obras

Con la vista puesta en cumplir los plazos y en no perder los fondos europeos procedentes de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) que fijan en el 31 de diciembre la conclusión de la obra, el área municipal de Urbanismo trabaja en acelerar las obras, que, como explicó esta mañana la concejala de esta área, Blanca García, avanzan con la colocación de la nueva piedra en el segundo tramo, de modo que se pueda hormigonar en la zona de tráfico rodado en breve.

Los avances en tramos posteriores, se podrán trasladar también al primero, pendiente del informe arqueológico sobre los restos hallados en las excavaciones, ya que, a falta de recibir la autorización de Patrimonio sobre la continuidad de la actuación, la concejala espera que se reciba en los próximos días y se imprima así un avance mayor a la obra.

Aunque se está a la espera por parte de Urbanismo de recibir el estudio arqueológico encargado sobre los restos, la concejala explicó que parece que se trate de la muralla que separaba el mar de la ciudad, lo que sería el muelle, si bien no concretó si son restos medievales o no, a la espera de tener en su poder el informe, pero no serán expuestos como se barajó en el anterior mandato, ni con cristal ni por otro medio.

"La idea es proteger los restos y taparlos para su conservación". Lo único que sí se hará es encauzar las canalizaciones por otra zona, de modo que se esquiven los restos y "tocarlos lo mínimo, para que la zona quede bien protegida, por si en su día se quiere hacer algo". García Olivares aseguró que la posibilidad de un metacrilato u otro método expositivo de los restos es "inviable" e incompatible con el tráfico rodado.

Aunque el único escenario que el ejecutivo se plantea por el momento es la concusión de las obras el 31 de diciembre, la concejala explicó que de no poder ser así habrá que analizar si se concederían los fondos europeos para la parte de la obra ya ejecutada o si habría que busca otra financiación.

Desde el grupo municipal socialista se ha lamentado la decisión del gobierno de Rey Varela "de enterrar sen máis parte da historia da cidade" y esa "deriva deshumanizadora da cidade pola que está a apostar o alcalde".

La propuesta del anterior ejecutivo pasaba por desviar canalizaciones y el tráfico rodado para conservar estos restos.