Restaurante A Gabeira: ocho menús de diez para un aniversario de cien años

No es una sorpresa para quienes disfrutan de la más distinguida gastronomía la calidad del trabajo que se realiza a diario en el restaurante A Gabeira, de Valón. Un negocio que este año cumple nada menos que 100 años de existencia, un siglo de vida haciendo tambalear las papilas gustativas de los más exigentes pero también de los que no lo son tanto. Y es que agradecer uno de esos bocados que con tan buena mano cocina hoy Miguel A. Campos y su equipo –pero que en su día también hacían su madre, su bisabuela Jesusa, su abuela Pepucha y su madre Hortensia– es casi obligado cuando uno de sienta en una de esas bonitas mesas vestidas de sus comedores, un plus para muchos comensales que siguen considerando que eso de la mesa limpia más que una moda es una comodidad.



Volviendo al siglo de vida de este referente de la gastronomía ferrolana y gallega solo decir que veinte afortunados pudieron disfrutar el viernes de un menú especial de aniversario, el primero de otros siete que se irán sucediendo hasta junio de 2024. Miguel y su equipo prepararon como tan bien saben hacer una sucesión de deliciosos y preciosos platos con los que el chef ha querido homenajear a las mujeres que lo precedieron, como su madre, su abuela y su bisabuela, así como a todos los que colaboran con él y a quienes disfrutar de sus platos, en los que no faltan las técnicas de la denominada “nouvelle cousine” o alta cocina. No obstante, caber precisar que el estilo del chef ferrolano a los fogones siempre se ha mantenido fiel a sus raíces, las que reivindica allá dónde va y siempre que puede, también a un estilo de cocinar tradicional, sin dejar de lado las nuevas aportaciones de la cocina moderna, contemporánea y de vanguardia, “pero sin fuegos de artificio”, como reconoce el propio Miguel.



Para elaborar y diseñar cada uno de estos menús colaborarán con el chef de Valón reconocidos cocineros de todo el territorio, y también diferentes bodegas, si bien para esta primera ocasión el maridaje corrió por cuenta de una del lugar, de Esmelle, como es la Bodega El Paraguas. También aportaron su granito de arena en este primer menú otras empresas centenarias como Estrella Galicia y Cafés Amador, como el propio Miguel Campos destacaba tras la cena, al tiempo que agradecía a todos los comensales haber tomado parte en este servicio tan especial, en el que no faltó el brindis con los veinte afortunados clientes.



Para esta primera edición las plazas se cubrieron enseguida y a finales de verano tocará pensar ya en la siguiente. Miguel ya ha confirmado que está cuadrando agendas con otros chefs del Grupo Nove y bodegas para la segunda vuelta de esta exquisita celebración, que previsiblemente será en el mes de septiembre, como el propio Miguel ha indicado.