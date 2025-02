La residencia Mi Casa rechaza las afirmaciones del comité sobre las condiciones laborales

La entidad gestora de la residencia de mayores Mi Casa –Edad Dorada Mensajeros de la Paz– ha salido al paso de las declaraciones efectuadas por la portavoz del comité de empresa en relación con las condiciones laborales del centro.



La empresa dice que “non é verdade que falte persoal” y remite a una visita de Inspección de Política Social del 12 de diciembre pasado. “Para o noso centro esíxese unha ratio de 32,35 e nós estamos en 41,25, e descontando de aí a xente de vacacións ou de baixa, é dicir, só tendo en conta a xente que está en activo: estamos moi por riba”. Además, la gerencia del centro asegura que se cubren “todas as baixas, licenzas, asuntos propios ou permisos retribuídos”.



En lo que respecta a la asunción de tareas que exceden de su categoría, explica la empresa que “iso xa se corrixiu e o persoal auxiliar xerocultor xa non fai esas tarefas que non lles corresponde”.



Tampoco es cierto, sostiene la entidad gestora, que se denieguen permisos retribuidos y señala que “cando se denegou e nos denunciaron, a Inspección de Traballo deunos a razón porque non viu nada anormal”. La empresa también desmiente que las conciliaciones se den en función del departamento de que se trate. “As conciliacións concéntranse particularmente no persoal auxiliar xerocultor. Nesta categoría hai seis concedidas por coidado de fillos, mentres que no departamento de técnicos só hai unha”.



Tampoco admite la empresa la denuncia sobre la falta de calendario de trabajo. “Entregouse o 17 de xaneiro para a súa revisión, dentro do prazo, houbo reclamacións, volveuse presentar o 31, pero o comité o rexeitou, e iso conlevou dúas novas modificacións este mes e entregáronse onte ao comité”. En cuanto a los turnos de trabajo, “cumprimos o que marca o convenio”.



Por último, la propiedad niega que haya poco personal para el número de usuarios . “Non é certo que haxa catro xerocultoras para 47 residentes. Aquí traballamos por plantas e na primeira e na segunda, que é onde están as persoas que precisan máis coidadados, hai 18 e 22 residentes, con tres auxiliares de mañá e dúas de tarde no primeiro caso e tres e media –compartida– no segundo. O mesmo sucede na quinta planta, na que para os 25 residentes hai catro auxiliares de mañá e dúas e media de tarde”.