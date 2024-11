Las mujeres que fueron pioneras en nuestra Armada

En el año 2005, la entonces teniente de navío (TN) Esther Yáñez González-Irún, se convertía en la primera mujer comandante de un buque de guerra en España. En la actualidad, que ya es capitán de navío (CN), recuerda que fue pionera en ingresar en la Escuela Naval Militar de Marín y también en estar al frente de un barco de la Armada, y por partida doble.

Como TN, Esther Yáñez tuvo el mando del patrullero “Laya”, encargado de misiones de vigilancia marítima en las costas andaluzas, y en 2010, como capitán de corbeta (CC), fue comandante del buque de apoyo logístico “Mar Caribe”.

La CN Yáñez, no muy amiga de dar entrevistas, convive con una sucesión de marcas históricas. Asimismo, relata que sus padres se asustaron mucho cuando en su día les dijo que quería seguir la carrera militar. Aquella decisión suponía emprender un duro camino hasta entonces desconocido para las mujeres.

Otras oficiales con mando



La CC Anita Sánchez Pandal, actual práctico del Arsenal Militar de Ferrol, fue la segunda mujer comandante de buque y, en concreto, de uno con base en Tui, el patrullero “Cabo Fradera”. Posteriormente, la entones TN Marina Goicoechea Margalef se convertía en 2018 en la tercera mujer comandante de un buque de la Armada, en este caso del hidrográfico “Antares”. Es tudense, pero gaditana de adopción, por lo que cuenta que tiene el corazón partido porque siempre se ha sentido muy orgullosa de ser gallega y, especialmente, de ser de Tui.

Paloma Sevillano, embarcada | Cedida

Hace cuatro años fue nombrada la que fue la cuarta (y última hasta el momento) comandante de buque. La entonces TN Paloma Sevillano Sánchez, tal como hizo en su día la CC Marina Goicoechea, tomó el mando del buque hidrográfico “Antares” en julio de aquel año, dejando atrás su destino en Madrid como responsable de comunicación digital dentro de la Oficina de Comunicación Social (OCS), en la que se encontraba al frente de las redes sociales de la Armada. En la actualidad es CC y está realizando el curso de Estado Mayor.

Primera suboficial



Si dejamos de lado a las primeras enfermeras con titulación universitaria que llegaron a la Armada, quienes inicialmente obtuvieron grados de suboficial, la primera mujer que obtuvo el título de suboficial por el método tradicional, formándose en la Escuela de Suboficiales, fue Julia del Río Mosquera. Aquella chica, en el año 2000 se convertiría en la primera mujer suboficial y, además, de la especialidad de artillería y misiles.



Julia del Río (1973) no sabe si fueron películas como “Botón de ancla” o la retransmisión televisiva de algunos desfiles militares los culpables de su fascinación por las Fuerzas Armadas. Julia, gallega, natal de Porto do Son e hija de pescador, desde pequeña siempre tuvo afición por la mar. Cuidaba el bote de su padre en verano, echándole agua para que las tablas no se abriesen y, en invierno, la expulsaba para que la embarcación no se hundiera. A pesar de sus mareos cuando salía a pescar calamares, nunca se desanimaba.



Sus inicios en la Armada fueron duros. Al principio se sintió sola y en algún momento pensó en renunciar, pero le gustaba demasiado su trabajo. Lo que le atrajo de la artillería fue que era la nota distintiva que diferenciaba a la marina mercante de la de guerra. Indica Julia que todos los barcos tienen puente de gobierno y máquinas, pero el armamento es lo que hacía distintas a las fragatas de los buques mercantes. Reconoce que los cañones le sorprendieron mucho, ya que no se esperaba un funcionamiento tan complicado.

Julia del Río | Cedida



Después de su etapa inicial en la Armada por el sur de España, estuvo 16 años destinada en Ferrol, desde el 2000 al 2016. Tras el embarque en la fragata “Asturias”, fue destinada a la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, en el departamento de Armas, donde estuvo dedicada a la docencia durante casi seis años.

Posteriormente, fue destinada dos años a la Base Naval de A Graña, como condestable de cargo del pañol de Armas. Actualmente, Julia ya ha alcanzado el grado militar de subteniente, desempeñando hasta hace poco tiempo funciones dentro del Mando de Operaciones Conjuntas. Posee gran conocimiento de idiomas y todavía añora sus tiempos embarcada, algo que no descarta que se pueda volver a producir en las nuevas fragatas F-110 que se están construyendo en Ferrol.



*Raúl Villa Caro es doctor ingeniero naval, oficial de la Armada, capitán de marina mercante, y Secretario de la Fundación Exponav.