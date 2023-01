La relación epistolar entre Carvalho Calero y Tomás Barros en favor de la cultura gallega

“Unha amizade con Ferrol ao fondo. Correspondencia entre Carvalho Calero e Tomás Barros (1947-1983)”. Este es el título que esta tarde, a las 19.30 horas, será presentado en el centro cultural Torrente Ballester. La obra, impulsada por el Club de Prensa de Ferrol –con la colaboración del Concello de Ferrol y de la Xunta de Galicia– y firmada por el catedrático de la Universidade da Coruña Xosé Ramón Freixeiro Mato, ofrece un “rigoroso e frutífero estudo da relación epistolar” entre los dos ferrolanos durante casi cuatro décadas. El autor del trabajo aborda así las inquietudes literarias y creativas en favor de la cultural gallega que ambos compartieron durante todo ese tiempo. El nuevo volumen acerca asimismo al lector a la personalidad del ilustre profesor y escritor ferrolano y a la de su discípulo y amigo. “Ninguén mellor do que Xosé Ramón Freixeiro Mato para acometer a tarefa: Barros, alumno de Carvalho; Freixeiro, alumno de Barros. Unha venturosa aportación ao estudo da nosa cultura en xeral e de Ferrol en particular que se evidencia nidiamente no contido da correspondencia que mestre e discípulo intercambiaron, como subliña a profesora da USC, Pilar García Negro no prólogo”, destacan desde la entidad ferrolana.



La propia García Negro participará esta tarde en la presentación del libro junto al autor del mismo, Xosé Ramón Freixeiro; el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; el secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García; y la presidenta del Club de Prensa, Xulia Díaz Sixto.



El epistolario evidencia, según el propio escritor, una íntima relación de amistad entre ambos personajes. En la mencionada correspondencia aparece constantemente la denominación de “mestre” que Barros dedica al autor de “Scórpio” y su autoproclamación de “discípulo” con relación a este. En esa condición de maestro, Carvalho Calero apadrinó a Barros como poeta.



Los asistentes al acto recibirán un ejemplar del libro.