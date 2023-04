“La relación entre el puerto y la ciudad tiene que significar que los vecinos sientan que es suyo”

A finales de 2021, en plena recuperación económica tras más de un año de pandemia, Francisco Barea tomó posesión de su cargo como presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Desde entonces, la actividad económica, social y cultural del organismo parece haberse multiplicado. Ahora, tras casi 19 meses al mando de la entidad, abordamos con el dirigente la situación actual y, sobre todo, el futuro que afronta el puerto ferrolano.

El pasado día 18 se cumplió un año y medio desde que comenzó su mandato ¿Qué balance haría de este período?



Yo creo que ha sido un año positivo. Es verdad que nos faltan ciertas cosas que no hemos terminado de completar, por así decirlo, pero yo creo que ha sido bueno. El puerto, por números, va bien; nuestra relación con el Ayuntamiento, con el alcalde, es perfecta, cordial; con la Xunta, lo mismo... Es verdad que nos quedan cosas, desde mi punto de vista, por mejorar, pero yo creo que ha sido un balance positivo. Si nos centramos exclusivamente en tráficos, muy positivo. Y si nos centramos en la relación puerto-ciudad, creo que también muy positivo, pero nos faltan cosas, porque cuando se hacen entre administraciones, como entre la Xunta con el caso del convenio, cuando hay licitaciones de por medio las cosas son más lentas de lo que uno querría, y eso se refleja menos. Por eso me refiero a que, a veces, hay cosas que nos faltan, pero yo creo que en general bien. Tenemos una apertura al comercio muy importante, muchas empresas con las que hemos contactado... Así que en general, el balance es muy positivo.



La planta de Nervión, el aumento de líneas de contenedores o el cambio de actividad de la terminal de Endesa son algunos de sus proyectos a corto y medio plazo ¿Qué iniciativas tiene en mente para el largo?



Yo creo que el punto de partida de la Autoridad Portuaria a partir de la cual podemos pensar en plazos es asegurar una base de tráficos que nos dé una estabilidad. Esa base, lógicamente, nos las dan los grandes tráficos actuales, que son Reganosa, Forestal, la pequeña parte que aporta Megasa y los contenedores, además de todo lo que nos aporta el puerto de San Cibrao. A partir de esa base que tenemos, es cuando debemos diversificar y buscar más. Como se puede ver, no he nombrado al carbón, porque independientemente de que viniera como tránsito, no es un tráfico futuro y, por tanto, no es algo que debamos contabilizar para el largo plazo. Sí que a corto y medio plazo puede entrar carbón, pero no para el largo plazo. Para el largo plazo debemos basarnos en esa solidez que nos dan esos tráficos que nos proporcionan actores como Reganosa y el futuro del puerto de Ferrol son los contenedores.

Hablando de otro de los proyectos estrella ¿Cree que veremos la conexión ferroviaria a Caneliñas operando en 2024?



La obra no ha estado exenta de muchos problemas yo creo que desde que se licitó. Hemos conseguido por fin tener claridad en la obra y esto significa que tenemos claro que se va a acabar y que esto va a suceder a lo largo de 2024, pero también que va a ocupar todo ese año. A mi no me gusta vender lo que no es real. Es una obra a la que todavía le queda una parte complicada como es el viaducto, en la cual vamos a depender de muchos condicionantes, que a veces son imprevisibles. La idea y, de hecho, el programa de trabajo actual es que termine en 2024, pero yo soy muy cauto sobre eso y no sé si nos dará tiempo a tenerla en servicio. Sí acabada, pero no en servicio. Es verdad que por lo menos hemos conseguido que el próximo año tengamos la obra del tren, sobre todo para que el público general, que durante años solo ha visto un agujero en una pared, pueda ver durante este año y, sobre todo el que viene, ya el viaducto, el apoyo en tierra... Porque es verdad que parece que no se hace nada y no es cierto. Es una obra muy complicada, con un túnel de unas dimensiones extraordinarias y con mucha complejidad técnica y administrativa, por parte de todas los agentes que rodean el proyecto. Pero bueno, el objetivo lo hemos conseguido, que es que la obra se va a acabar y que va a suceder a finales de 2024.

Francisco Barea, en un balcón con vistas al puerto deportivo | Daniel Alexandre

Cuando se habla del proyecto de humanización de la fachada marítima se menciona la relación entre el puerto y la ciudadanía ¿Qué significa esto para usted?



Pues significa que los ciudadanos sientan que el puerto es suyo, y yo creo que eso no lo han sentido a lo largo de los años. Las Autoridades Portuarias, como yo lo percibía, son como entes situados en una zona geográfica, como dentro del ayuntamiento, pero que son un poco independientes, opacos de cara a la ciudadanía. Y yo creo que, la parte que corresponde a la zona no comercial del puerto –obviamente, la comercial tiene que seguir existiendo porque es la que genera la riqueza–, debe ser mucho más accesible a los ciudadanos. Y eso es, desde el punto de vista de la hostelería, de los eventos, del propio esparcimiento que pueda tener la gente para pasear, para estar con los niños, un claro ejemplo de lo que debe ser esa interacción entre el puerto y la ciudad. El convenio que hemos firmado para las obras que vamos a hacer para humanizarlo y que sea más accesible al paseo, más cómodo, más seguro, es exactamente lo mismo. Y luego desarrollar actividades, como estamos haciendo, es la tercera pata en la que los ciudadanos tienen que sentir que el puerto es de la ciudad, no es un ente en el que no puede pasar nadie. No es así y no debería ser así.

¿Cómo cree que evolucionará a largo plazo el ambicioso proyecto del Faro de la Energía Verde?



Creo que es importante señalar, como queda dicho, el largo plazo, porque todos los proyectos derivados o que tengan como objetivo la creación de hidrógeno o la autosuficiencia energética mediante renovables, no podemos plantearlos ni a corto ni a medio plazo. Primero, por la complejidad que tiene de tramitación y segundo, porque necesitan muchos fondos, que tienen que provenir sí o sí de la Unión Europea. Ninguno tenemos capacidad de cubrir estos fondos. Y aparte, porque son proyectos en los que buscamos autosuficiencia, pero también quién consuma el hidrógeno que vamos a producir. Y ahí está el problema, porque no existe demanda actual suficiente de hidrógeno para desarrollar unos proyectos tan grandes. Y si no existe algo que incentive la demanda es muy difícil que las inversiones sean privadas en esta clase de proyectos. Por eso los fondos europeos deberían estar dirigidos a incentivar esa demanda y que así las empresas inviertan, que se les ayuden con fondos y sacar adelante el hidrógeno. Nosotros el proyecto lo tenemos avanzado, estamos pendientes de fondos europeos y desde luego nuestro objetivo es buscar la mayor autosuficiencia posible, tanto por eólica como por fotovoltáica, producción de hidrógeno verde por medio de agua de mar tras su desalinización y otro punto importante, que es crear los puntos de conexión para que los barcos se enchufen y no tengan que estar consumiendo otros combustibles mientras están atracados.

Se dice que tiene un perfil mucho más político que sus antecesores ¿Se ve, quizás a largo plazo, formando parte de alguna lista electoral?



Yo estoy presidiendo el puerto y espero continuar haciéndolo porque quedan muchas cosas por hacer; yo no me planteo nada. No soy una persona que se plantee muchas cosas más que lo que hago en el momento que me corresponde y en el mandato o en el cargo en el que me ponen. Todo lo demás, primero no lo digo y después no suelo pensarlo mucho