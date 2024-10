Las reivindicaciones de los centros educativos de Ferrolterra se trasladan a Compostela

Este curso empezó en la comarca con protestas de las Anpas de distintos IES y CEIP de Ferrolterra, que alegan como principal causa la falta de personal docente de carácter fijo. Así, desde la división comarcal de la CIG Ensino sostienen que este manifiesto se comparte con otros centros a nivel autonómico, por lo que justifican la participación en una manifestación conjunta, que tiene lugar este mismo sábado en Compostela.



Los casos con los que ejemplifica el descontento la secretaria comarcal de la CIG Ensino, Andrea Martíns, son “Ferrol Vello, que lle quitaron dúas prazas, Canido, Sofía Casanova e Atios, que ademais é unha PT, que é profesorado que está atendendo en específico a alumnado con necesidades educativas”. Por lo tanto, la reclamación es “baixar as ratios pero dotando de persoal estrutural aos centros porque, se non, de pouco serve”, continuó.



“Suponse que vai haber 1.400 prazas, pero esas xa son as que tiñan que saír: non son máis nin están metendo máis diñeiro en educación”, señaló Martíns. En relación con esto, mencionó los planes Proa y Mega por realizarse con fondos ajenos a la Consellería y no tratarse de plazas estruturales, ya que su reivindicación es “que formen parte da plantilla dende o comezo até o final”.